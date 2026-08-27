Burmistrz złowił wielkiego karpia. Ryba ledwo mieści się w kadrze

Burmistrz Leszek Kopeć sprawił sobie wyjątkowy prezent z okazji urodzin. Zarządca sporej gminy znajdującej się na terenie Ziemi Świętokrzyskiej we wtorek (25 sierpnia) usiadł nad brzegiem jeziora Chańcza i cierpliwie czekał na branie. W końcu poczuł szarpnięcie – i rozpoczęła się walka z wielką rybą.

Na przynętę połasił się Cyprinus carpio, jakich we wspomnianym zbiorniku wodnym pełno. Nie wszystkie ważą jednak… 11 kg!

Ziemia Świętokrzyska. Burmistrz Staszowa złowił ogromnego karpia. Rybie daleko było jednak do rekordu Polski

„Burmistrz opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z imponującym okazem. Fotografia szybko przyciągnęła uwagę internautów” – podała redakcja lokalnego „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Fotografię z rybą udostępnił m.in.na platformie Facebook, gdzie doczekała się kilkuset pozytywnych reakcji – tzw. lajków. Włodarz był na niej wyraźnie uśmiechnięty – co nie dziwi. W komentarzach mieszkańcy Staszowa, jak i wędkarze, do których dotarł post, zaś tłumnie „gratulowali mu szczęścia”.

Potężny karp, którego niejeden nie potrafiłaby unieść tak wysoko, jak zrobił to burmistrz Kopeć, ważył jednak zbyt mało, by powalczyć chociażby o miano trofealnego. Do tego potrzebny jest 15-kilogramowy okaz – według oficjalnych wytycznych Polskiego Związku Wędkarskiego.

Warto przy okazji tego wyczynu wspomnieć o obecnym rekordzie Polski – najmasywniejszą rybę słodkowodną z rodziny Cyprinidae (karpiowate) złowił dotychczas Karol Chojecki. Miało to miejsce w ostatnim kwartale 2024 roku – okaz dojrzewał w Jeziorze Miłoszewskim (na Pomorzu). Mieszkaniec Siedlec ujawniał, że był to blisko 40-kilogramowy olbrzym (dokładnie miał 39,60 kg).

Kto wie, być może burmistrz jeszcze mocniej zaskoczy mieszkańców gminy i w kolejne urodziny przebije wyczyn wędkarza z Mazowsza.

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