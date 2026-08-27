Ogromna łososiowata chwyciła za haczyk. Jest nowy rekord, ryba była dłuższa od nogi

O wyczynie wędkarza z Richfield (hrabstwo Sevier) poinformowała agencja CDA Press. Redakcja kontaktowała się Kimem Andersonem, by ujawnił szczegóły – m.in. miejsce połowu ogromnego Salvelinus namaycush.

Ryba Andersona swoimi wymiarami przebiła o ponad pół cala (niecałe półtora centymetra) poprzednio ustanowiony rekord.

Wielka ryba chwyciła za haczyk, wędka aż zatrzepotała. Ile mierzył okaz?

Przedstawiciele Coeur d'Alene przekazali, że palia jeziorowa (z rodziny Salmonidae – łososiowate) złowiona została w zbiorniku wodnym na terenie stanu Utah – w Payette Lake.

Po zmierzeniu w obecności pracowników amerykańskiego departamentu środowiska i dzikiej przyrody wędkarz otrzymał formalne potwierdzenie, że jego S. namaycush ma rekordowe 44 cale (mniej więcej 112 centymetrów).

Wkrótce urzędnicy ogłosili to oficjalnie. Warto wspomnieć, że słodkowodna ryba wyciągnięta została z wody na początku wakacji – w pierwszej połowie lipca tego roku.

W USA pada rekord za rekordem! O tych wyczynach warto wiedzieć

Niedawno informowaliśmy też o rekordzie, który pobity został przez mieszkańca Post Falls (hrabstwo Kootenai).

W połowie czerwca – w jeziorze Pend Oreille – złowił on szczupaka pospolitego (Esox lucius) o długości 49,76 cala (126,4 centymetra). Ryba słodkowodna z rodziny Esocidae (szczupakowate) jest największą, jaką dotąd wyciągnięto na terenie stanu Idaho.

Wyczyn Roberta Glovera też robi wrażenie – mieszkaniec Morgantownna (hrabstwo Monongalia) na początku sierpnia złowił bassa słonecznego (Lepomis gibbosus).

Słodkowodny okaz z rodziny Centrarchidae od dawna pływać musiał w jeziorze Cheat, by zyskać taką długość i wagę – 9,76 cala (24,79 centymetra) i 0,75 funta (0,34 kilograma). Ostatni parametr może nie robić wrażenie, jednak więcej nie potrzeba, by zapisać się na liście rekordzistów.

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