Ten nawyk uszkadza skórę. Dłonie zestarzeją się szybciej

Po powrocie z pracy czy ze sklepu jak i po pobrudzeniu rąk wiele osób sięga po mydło i zaczyna myć je pod bardzo ciepłą wodą. Myślenie, które się za tym kryje, jest takie – w końcu im wyższa jej temperatura, tym lepiej, bo przy okazji zginie więcej zarazków.

Wydaje się więc, że to dobry pomysł, ale czy tak faktycznie jest? Nie, ponieważ nawyk ten uszkadza skórę i przyspiesza jej starzenie.

Ten popularny nawyk szkodzi dłoniom. Oto powód

Zamiast bardzo ciepłej wody wystarczy wydłużyć czas mycia i użyć mydła.

Wysoka temperatura nie jest wcale konieczna do tego, by skutecznie usuwać drobnoustroje – zamiast tego zniszczy lipidy tworzące naturalną barierę naskórka. Kiedy ta naturalna ochrona na dłoniach zostanie naruszona, woda szybciej odparowuje ze skóry. Dłonie stają się wówczas suche, szorstkie, a ponadto mniej elastyczne. W dłuższej perspektywie mogą pojawić się na nich drobne (a z czasem coraz większe) pęknięcia.

Jak więc myć dłonie, by wyglądały tak, jak u 20-latków? Należy sięgać po letnią wodę – przyjemnie ciepłą. Jeśli chodzi o środek do mycia, powinien on mieć łagodne działanie. Najlepiej, gdyby producent gwarantował, że jest delikatny dla skóry.

Warto zaznaczyć, że samo zbyt częste mycie rąk także może być szkodliwe, jednak jeśli jest ono potrzebne, to nie trzeba z niego rezygnować. Jeśli dzieje się to często (np. ze względu na wykonywany zawód), to warto pamiętać o zastosowaniu pielęgnacji. Stosuj kremy, które pomogą odbudować naturalną barierę ochronną.

Zawsze osuszaj ręce po umyciu

Dłonie należy też każdorazowo osuszać po wymyciu. Trzeba robić to delikatnie, przykładając ręcznik do skóry – bez mocnego pocierania. Nie można zapominać przy tym o przestrzenie między palcami.

Dlaczego osuszanie jest ważne? Ponieważ odparowująca woda może nasilać uczucie suchości.

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