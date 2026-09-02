Ogromny szczupak złowiony, jest nowy rekord? Taką długość miała ryba

Timothy Hicks – mieszkaniec Post Falls – wyciągnął na brzeg potężnego szczupaka pospolitego (Esox lucius). Ryba zapewne długo pływała w jeziorze Pend Oreille, nim osiągnęła tak imponującą długość.

Ile mierzyła? Szczegóły podał portal Idaho Statesman.

Wędkarz był o włos od zapisania się na kartach historii! Nie zadbał o formalności

Departament Rybołówstwa i Łowiectwa Idaho w tym przypadku nie potwierdził, by Hicks ustanowił rekord w znanej kategorii Złów i Wypuść – wbrew doniesieniom niektórych mediów. Mimo to jego wyczyn szerokim echem odbił się w lokalnym światku wędkarskim.

Ryba miała bowiem 49,75 cala (czyli ok. 126,4 centymetra).

Nad zbiornik wodny udał się w pierwszej połowie czerwca tego roku. Po złowieniu i zmierzeniu mieszkaniec Post Falls zwrócił szczupakowi wolność. Wpuścił go z powrotem do jeziora, czyli nie dopełnił formalnych warunków – niezbędnych do ogłoszenia nowego rekordu. Wielka szkoda!

Czarna lista. Niektórzy udają, że nie istnieje

Przy okazji tego rekordu warto wspomnieć o pewnej kontrowersyjnej liście. Opisuje ona wyczyny wędkarskie sprzed lat (a nawet dekad), których nikt nie jest w stanie przebić. Oto przykłady:

Słonecznica czarna (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino z Covington – 2000 r. – Hammond Lake, Tioga.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber z Lake City – 1971 r. – Elk Creek, Erie.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth z Bowmanstown – 1991 – Lehigh Canal, Northampton.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley z Fayetteville) – 2023 r. – Susquehanna River, Lancaster.

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