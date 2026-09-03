Pachnie prawie jak prawdziwek, a nie jest szczególnie znany. Gdzie go znajdziemy?

Borowika górskiego znaleźć nie tak łatwo, bez trudu za to przychodzi pomylić go z innymi gatunkami. Nawet doświadczeni grzybiarze mają czasem problem z jego poprawną identyfikacją. By nie popełnić więcej tego błędu, podpowiadamy kilka znaków szczególnych.

Masłoborowik górski. Gdzie go znajdziemy?

W polowaniu na borowika górskiego potrzebne jest nie tylko dokładne oko, które pozwoli nam zauważyć jego charakterystyczny kapelusz, trzon i rurki. Niezbędna jest też wiedza o miejscach, w których występuje. Boletus subappendiculatus, nazwany oficjalnie masłoborowikiem górskim, występuje w kilku krajach Europy.

Znajdziemy go m.in. w Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Słowenii czy bliskiej nam Słowacji. Czasami pojawi się nawet w Polsce, choć podobny jest do innego jadalnego gatunku – masłoborowika żółtobrązowego. Szukać powinniśmy go w górskich lasach iglastych. Występować będzie najczęściej na kwaśnej glebie, pod świerkami i jodłami. Natrafimy na niego przede wszystkim w sierpniu i wrześniu, zarówno pojedynczo, jak i w grupach.

Jak rozpoznać masłoborowika górskiego?

Należy pamiętać, ze kapelusz masłoborowika górskiego osiągnąć może około 13 centymetrów średnicy. Kiedy jest młody, jego kształt przypomina półkole. Z czasem robi się wypukły, a w końcu poduszkowaty. Kolorystycznie również nie jest łatwo. Zaczyna od żółtobrązowego, by stać się płowobrązowy, aż w końcu czerwonobrązowy.

Rurki pod kapeluszem masłoborowika górskiego są najpierw jasnożółte, następnie cytrynowe, a na końcu oliwkowo-żółte. Co ważne, nie zmieniają koloru po naciśnięciu. Żółty trzon ma około 12 cm wysokości i 4 cm grubości. Pokryty jest cienką siateczką i u podstawy się zwęża. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, nie zrywajmy go i zostańmy przy „bezpiecznych grzybach”.

Masłoborowik górski. Jak wykorzystać go w kuchni?

Świeży pachnie słabo, ale jego sekretem jest właśnie zapach. Trzeba tylko umieć go wydobyć. Masłoborowik górski najlepszy jest młody, jędrny. Jego aromat pojawi się po ususzeniu. Przypominać będzie wówczas prawdziwka. Najlepiej suszyć go w cienkich kawałkach w specjalnej suszarce do grzybów, lub w piekarniku w niskiej temperaturze. Zimą będzie idealny do sosów i sup, a także kapusty czy kaszy. Sprawdzi się też w gulaszu czy bigosie.

Zmielony suszony masłoborowik górski nada się jako przyprawa czy składnik marynat. Grzybowy puder trzymać należy go w szczelnie zamkniętym słoiczku.

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