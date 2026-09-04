Kiedy zmiana czasu na zimowy? W tym roku nastąpi wcześniej

W 2026 roku czas zimowy zacznie obowiązywać w niedzielę 25 października. W nocy z soboty na niedzielę cofniemy wskazówki z godz. 3 na 2. Dzięki temu noc będzie o godzinę dłuższa. W większości telefonów, komputerów i innych urządzeń połączonych z internetem godzina powinna zmienić się automatycznie. Ręcznie trzeba będzie przestawić przede wszystkim tradycyjne zegarki oraz urządzenia bez dostępu do sieci. Na czas letni wrócimy w ostatnią niedzielę marca 2027 roku. Wtedy wskazówki przesuniemy o godzinę do przodu, a noc stanie się krótsza.

Zmiana czasu. Dlaczego dwa razy w roku przestawiamy zegarki?

Pomysły na lepsze wykorzystanie światła dziennego pojawiały się już w XVIII wieku. Zmiana czasu rozpowszechniła się jednak podczas I wojny światowej. W Polsce zegarki po raz pierwszy przestawiono w 1916 roku. W kolejnych dekadach system był wielokrotnie znoszony i przywracany. Nieprzerwanie obowiązuje w Polsce od 1977 roku. Jego głównym celem miało być dopasowanie aktywności ludzi do naturalnego światła i ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Obecnie zasadność tego rozwiązania jest coraz częściej kwestionowana. Zmieniły się bowiem zarówno nasze codzienne zwyczaje, jak i sposoby ogrzewania oraz oświetlania domów i miejsc pracy.

Zmiana czasu może przypominać niewielki „jet lag”

Dodatkowa godzina snu brzmi zachęcająco, ale przestawienie zegarków może zaburzyć naturalny rytm dobowy. Organizm potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do nowych godzin zasypiania, wstawania i spożywania posiłków. Po zmianie czasu niektóre osoby odczuwają zmęczenie, mają problemy z koncentracją lub trudniej zasypiają. Szczególnie wrażliwe mogą być dzieci, seniorzy oraz osoby zmagające się z zaburzeniami snu. Część badań wskazuje również na przejściowy wzrost ryzyka wypadków drogowych.

W zniwelowaniu skutków zmiany czasu pomóc może stopniowe przesuwanie pory snu przez kilka dni przed zmianą oraz regularne przebywanie na naturalnym świetle.

Czy Unia Europejska zrezygnuje ze zmiany czasu?

W Unii Europejskiej od lat trwa dyskusja nad rezygnacją z sezonowego przestawiania zegarków. Pomysł zyskał wielu zwolenników, jednak państwa członkowskie nie uzgodniły wspólnego stanowiska ani terminu wprowadzenia nowych zasad. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji zmiana czasu nadal będzie przeprowadzana wiosną i jesienią. Najbliższa nastąpi w nocy z 24 na 25 października 2026 roku.

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