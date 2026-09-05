Naukowcy odkryli sekret 100-latków z Sardynii. Tak osiągniesz długowieczność

Naukowcy z Uniwersytetu w Cagliari postanowili to sprawdzić – do badania zaprosili 125 seniorów – mieszkańców sardynijskiej „strefy długowieczności” i osoby z okolicy. Grupa kontrolna potrzebna była im, by ograniczyć wpływ czynników środowiskowych na ostateczny wynik eksperymentu.

Zarówno jedna, jak i druga grupa funkcjonowała w podobnych warunkach (m.in. finansowych czy klimatycznych). Wszyscy seniorzy mieli też dostęp do opieki zdrowotnej na prawie takim samym poziomie.

Dzięki temu eksperci mogli skupić się na stylu życia czy cechach osobowości, które pomogły dożyć niektórym badanym 100 lat.

Te drobne różnice miały ogromny wpływ w perspektywie długoterminowej

100-latków, którzy mieszkali na obszarze Sardynii, od pozostałych osób różniło to, że poświęcali na hobby czy aktywności angażujące umysł średnio 11,3 godz. tygodniowo. Seniorzy z grupy kontrolnej robili to zaś przez niespełna siedem godzin.

O jakich aktywnościach mowa? Nie były one ani drogie, ani specjalnie wymagające. To m.in. pielęgnowanie ogrodu, czytanie, rozwiązywanie łamigłówek czy wytwarzanie czegoś prostego (niektórzy uwielbiali oddawać się rękodziełu).

Codzienne zajmowanie się czymś, co daje radość, może być o wiele ważniejsze niż ktokolwiek mógłby sądzić. Rozwijanie zainteresowań pobudza umysł, dzięki czemu pozostaje on przez długie lata „świeży” (nieskażony demencją). Angażowanie się w hobby daje też jasny cel (wpływa na subiektywne poczucie sensu życia). Ponadto pomaga w ograniczaniu skutków przewlekłego stresu.

To jednak nie wszystko – recepta na długie życie jest znacznie szersza. Badani 100-latkowie wyróżniali się także ciekawością świata i otwartością na nowe doświadczenia (co zahacza już o cechy osobowości). Nie zalegali w domach, ale korzystali z życia, którego wciąż byli ciekawi. Byli gotowi na nowe wyzwania – dostosowane oczywiście do ich możliwości.

Co jeszcze zwiększa szansę osiągnięcia długowieczności?

By dożyć 100-lat, trzeba koniecznie dbać o relacje z bliskimi – ustalili naukowcy.

Długowieczności sprzyja bowiem życzliwość, ugodowość, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem. To wszystko można rozwijać lub doświadczać w więziach społecznych.

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