Właściciele całują i przytulają psy. Eksperci: To wielki błąd

Wielu właścicieli daje czworonogom buziaki czy kładzie się obok nich, gdy leżą na podłodze lub trawie, i zaczyna… tulić.

To zły pomysł – ostrzegają behawioryści. Dlaczego? U pupila może pojawić się poczucie niepokoju.

Eksperci przestrzegają. Całowanie psa w czoło może być złym pomysłem

Nie każdy czworonóg przepada za ludzkimi przejawami czułości. Eksperci – specjaliści w zakresie zwierzęcej psychiki – z portalu Futrzak wskazali, że psy nie znoszą całowania w czubek głowy czy przytulania od góry (gdy osoba stoi czy kuca nad nim).

Powód? Warto zacząć od tego, że jest to dla nich bardzo niewygodna pozycja – by mieć sytuacje pod kontrolą, muszą zadzierać głowę do góry.

Pupile nie rozumieją też samego gestu całowania – jedyne, co wtedy zauważają, to ograniczenie swobody. To samo z przytulaniem, które na chwilę krępuje ruchy, co jest zwyczajnie niekomfortowe.

Idzie Jesień 2026. O tym wiedzieć powinien każdy właściciel psa

Wielkimi krokami zbliża się jesień. Liście na drzewach przybiorą wkrótce pomarańczowe i brązowe odcienie, zaś temperatura powietrza z tygodnia na tydzień zacznie się obniżać.

Czy jest coś, o czym właściciele psów powinni wiedzieć w związku z nadchodzącą porą roku? Tak. Dotyczy to m.in. obszaru diety – zwróciła uwagę specjalistka Małgorzata Głowacka.

– Odpowiednie żywienie psa jesienią ma ogromne znaczenie dla jego zdrowia. Optymalne żywienie polega na dostarczeniu wszystkich niezbędnych składników odżywczych i energii w odpowiednich ilościach i proporcjach. Jeśli pupil mniej się rusza i spędza krótszy czas na spacerach, to spada jego zapotrzebowanie energetyczne. Powinniśmy w tej sytuacji zmniejszyć kaloryczność jego posiłków, by nie zwiększać ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości – podkreśliła lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt z Mars Polska.

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