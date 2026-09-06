Dostawca przez całe lato kradł przewożone artykuły. Znaleziono u niego 1100 produktów

Śledczy z VII Komisariatu Policji w Łodzi pracowali nad sprawami kradzieży z włamaniem, do których dochodziło w lipcu i sierpniu tego roku. Stróże prawa szybko odkryli, że odpowiedzialnym za te wszystkie zdarzenia jest ten sam sprawca.

Łódź. Dostawca kradł przewożone produkty

Dzięki wytężonej pracy i dokładnej analizie zebranego materiału dowodowego ustalone zostały personalia tego mężczyzny i adres jego przebywania. Sprawca działał zawsze w ten sam sposób. Wykonując usługi transportowe na rzecz jednej z firm, podczas postojów na trasie pomiędzy magazynem głównym a poszczególnymi sklepami oraz podczas rozładunku, po pokonaniu zabezpieczeń, dokonywał kradzieży przewożonych artykułów.

Kryminalni z VII Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali go w czwartek 3 września. 47-latek był kompletnie zaskoczony widokiem stróżów prawa. Tego dnia mężczyzna, kierując samochodem dostawczym i nie zdając sobie sprawy, że jest obserwowany przez policjantów, nagle zmienił trasę i zatrzymał pojazd nie przed punktem rozładunku lecz przed… miejscem zamieszkania.

Łódź. Dostawca ukradł ponad 1100 produktów

Po krótkiej rozmowie ze stróżami prawa przyznał się do popełnianych przestępstw. Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 1100 art. chemicznych, spożywczych oraz perfum. Wartość skradzionego mienia została oszacowana na kwotę ponad 36 tysięcy złotych.

Zatrzymany usłyszał łącznie 8 zarzutów kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji w Łodzi.

Czytaj też:

Nowe zasady dla kierowców. Jeden błąd i tracisz prawo jazdy Czytaj też:

Polacy donoszą na potęgę. Zgłoszenia do skarbówki idą w tysiące