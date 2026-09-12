Nie mogli się myć przez 12 godzin. Naukowcy zbadali, jak ich zapach przyciąga komary

Naukowcy z Florydy zbadali trzy pospolite gatunki komarów występujące na południu stanu, aby dowiedzieć się, dlaczego jedne osoby są kąsane bardziej, a inne mniej. Analizie poddano komara egipskiego, tygrysiego i Culex quinquefasciatus. W tym celu zrekrutowano 119 uczestników i zbadano ich atrakcyjność dla każdego gatunku za pomocą olfaktometru. W przypadku każdej z osób do urządzenia wpuszczano jednocześnie 30 komarów, a każdy gatunek był badany trzykrotnie.

Dało to 270 komarów na uczestnika. Każdy z trzech gatunków miał swoje własne preferencje co do tego, których ludzi chciał ugryźć. Skóra każdej osoby posiada swój unikalny mikrobiom – mikroorganizmy żyjące na skórze i dbające o jej zdrowie. Ich ilość i skład zależy od diety danej osoby lub jej ogólnego stanu zdrowia. Aby zapewnić jak najlepsze próbki ze skóry każdej osoby uczestnicy badania zostali poproszeni, aby 12 godz. przed nim nie używali perfum i dezodorantów.

Komary są wybredne? Amerykańscy naukowcy zbadali trzy gatunki

Podobnie było z prysznicem i kąpielą. Naukowcy chcieli ustalić, jakich zapachów i mikroorganizmów poszukiwał każdy gatunek komara. Komar egipski wykazywał niewielką preferencję wobec mężczyzn niż kobiet, a dla dwóch pozostałych nie było różnicy, jeśli chodzi o płeć. Komar egipski preferował mniej pewnych zapachów, takich jak alkohole cykliczne, które są składnikami niektórych perfum i produktów kosmetycznych.

Przyciągały go jednak osoby, na których skórze występowały w większej ilości bakterie z rodzaju gronkowca. Komar egipski wykazył mniejsze zainteresowanie obecnością niektórych bakterii z rodzaju Pseudomonas. Komar tygrysi wolał osoby o silnym zapachu i wysokim stężeniu związków organicznych zwanych ketonami, zwłaszcza tlenku mezitylu. Preferował też osoby z większą liczbą mikroorganizmów na skórze, zwłaszcza bakterii Streptococcus intermedius i Anaercoccus octavius.

Co przyciąga komary? Amerykańscy naukowcy odkryli ich sekret

Unikały jednak niektórych bakterii z rodzaju Mogibacterium. Culex quinquefasciatus podobnie jak komar egipski preferował osoby wydzielające mniej zapachów. Przyciągały je monoterpeny takie jak alfa-pinen, czyli związki organiczne często występujące w olejkach eterycznych. Nie stwierdzono obecności bakterii, które wiązałyby się z wysoką atrakcyjnością dla Culex quinquefasciatus. Uczestnicy, którzy byli mało atrakcyjni dla tych komarów odnotowano dużą liczebność bakterii z rodzaju Actinomyces.

Niektóre zapachy były atrakcyjne dla wszystkich trzech gatunków, np. 2-metylobutanian etylu – owocowy zapach często występujący w perfumach. Z kolei wszystkie trzy gatunki badanych komarów mniej lgnęły do ludzi u których występowało duże stężenie 1-penten-3-olu – substancji chemicznej typowo stosowanej w produktach o świeżym lub rześkim zapachu. Jeśli chodzi o bakterie skórne atrakcyjne dla wszystkich trzech gatunków można tu wymienić Corynebacterium kefirresidentii.

Jak badania amerykańskich naukowców mają się do Polski?

Naukowcy podkreślili, że żadna ze 119 osób nie była uniwersalnym „magnesem na komary” dla tych trzech gatunków. W Polsce istnieje 49 gatunków komarów, z czego 36 kłuje ludzi i żywi się krwią. Obecność komara tygrysiego w Polsce nie została oficjalnie potwierdzona przez naukowców. Nie ma też potwierdzonej stałej obecności komara egipskiego. W naszym kraju nie żyje także Culex quinquefasciatus.

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