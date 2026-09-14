Polacy dostaną dodatkowy dzień wolny po Wszystkich Świętych? Posłowie zdecydowali
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Polacy dostaną dodatkowy dzień wolny po Wszystkich Świętych? Posłowie zdecydowali

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Znicze na cmentarzu, zdjęcie ilustracyjne
Znicze na cmentarzu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Tupungato
Sejmowa komisja zdecydowała odnośnie głośnej petycji. Jej autorzy chcieli, by m.in. poniedziałek po Wszystkich Świętych był dniem wolnym od pracy. Wiemy, co zadziało się ws. na niedawnym posiedzeniu PET.

Fundacja „Można Lepiej” przygotowała petycję, która trafiła następnie do Sejmu. Inicjatorzy chccieli, by zasady, które dotyczą świąt wypadających w weekendy (soboty i niedziele), zostały ujednolicone. Rozwiązanie zaproponowane przez autorów jest proste – każdy taki specjalny dzień odejmowany byłby od wymiaru czasu pracy. Obejmowałoby to zarówno soboty, jak i (obecnie z tego wyłączone) niedziele.

Najbliższą okazją, by otrzymać dodatkowe wolne (zakładając, że zaproponowane przez organizację przepisy weszłyby w życie), byłby tzw. dzień zmarłych, czyli Wszystkich Świętych. 1 listopada to niedziela, więc poniedziałek – 2 listopada – byłby dniem wolnym.

Parlamentarzyści zdecydowali. Będzie odbiór dodatkowego wolnego?

Propozycja rozpatrywana była w połowie maja tego roku – przez skład sejmowej Komisji do Spraw Petycji. W trakcie obrad została niestety oceniona negatywnie.

Oznacza to, że po niedzieli 1 listopada, jak i po innych świętach, które wypadają w niedziele, nie będziemy mieli dodatkowego wolnego – przynajmniej na razie. Tego typu petycji do Sejmu trafia wiele – być może kiedyś jedna z organizacji przebije mur i stanie się tak, jak było w przypadku wolnej Wigilii, poprzedzającej Święta Bożego Narodzenia.

Dlaczego petycja została oddalona w maju przez PET? Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej wskazywało m.in., że proponowana zmiana zbyt mocno wpłynęłaby na wymiar czasu pracy i wymagałaby daleko idącej modyfikacji przepisów dotyczących czasu pracy. Przedstawiciele MRPiPS wskazywali też na różnice między sobotą a niedzielą – ta druga jest ustawowo dniem wolnym od pracy, zaś pierwsza jest wolna tylko wtedy, gdy tak zdecyduje dany pracodawca.

1 listopada. Potem 11 listopada czeka nas kolejne wolne

Kiedy znowu będziemy mieć dzień wolny? M.in. 11 listopada (środa) – podczas Święta Niepodległości.

Warto wziąć urlop w poniedziałek i wtorek, by mieć łącznie aż pięć dni na jesienny odpoczynek.

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Źródło: Radio ZET