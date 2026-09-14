Polacy dostaną dodatkowy dzień wolny po Wszystkich Świętych? Posłowie zdecydowali

Fundacja „Można Lepiej” przygotowała petycję, która trafiła następnie do Sejmu. Inicjatorzy chccieli, by zasady, które dotyczą świąt wypadających w weekendy (soboty i niedziele), zostały ujednolicone. Rozwiązanie zaproponowane przez autorów jest proste – każdy taki specjalny dzień odejmowany byłby od wymiaru czasu pracy. Obejmowałoby to zarówno soboty, jak i (obecnie z tego wyłączone) niedziele.

Najbliższą okazją, by otrzymać dodatkowe wolne (zakładając, że zaproponowane przez organizację przepisy weszłyby w życie), byłby tzw. dzień zmarłych, czyli Wszystkich Świętych. 1 listopada to niedziela, więc poniedziałek – 2 listopada – byłby dniem wolnym.

Parlamentarzyści zdecydowali. Będzie odbiór dodatkowego wolnego?

Propozycja rozpatrywana była w połowie maja tego roku – przez skład sejmowej Komisji do Spraw Petycji. W trakcie obrad została niestety oceniona negatywnie.

Oznacza to, że po niedzieli 1 listopada, jak i po innych świętach, które wypadają w niedziele, nie będziemy mieli dodatkowego wolnego – przynajmniej na razie. Tego typu petycji do Sejmu trafia wiele – być może kiedyś jedna z organizacji przebije mur i stanie się tak, jak było w przypadku wolnej Wigilii, poprzedzającej Święta Bożego Narodzenia.

Dlaczego petycja została oddalona w maju przez PET? Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej wskazywało m.in., że proponowana zmiana zbyt mocno wpłynęłaby na wymiar czasu pracy i wymagałaby daleko idącej modyfikacji przepisów dotyczących czasu pracy. Przedstawiciele MRPiPS wskazywali też na różnice między sobotą a niedzielą – ta druga jest ustawowo dniem wolnym od pracy, zaś pierwsza jest wolna tylko wtedy, gdy tak zdecyduje dany pracodawca.

1 listopada. Potem 11 listopada czeka nas kolejne wolne

Kiedy znowu będziemy mieć dzień wolny? M.in. 11 listopada (środa) – podczas Święta Niepodległości.

Warto wziąć urlop w poniedziałek i wtorek, by mieć łącznie aż pięć dni na jesienny odpoczynek.

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