Ten jeden zwrot powoduje, że ludzie nagle kończą rozmowę. Ekspertka wskazała powód

Ludzie lgną do osób, które są otwarte i skore do dialogu. Nikt nie lubi dyktatorów, którzy nigdy się nie mylą i nie słuchają zdania innych – rozmowa z takimi jednostkami jest bowiem trudna i jednostronna.

Choć osoby takie niejednokrotnie zarządzają wielkimi firmami, to jednak ich przepis na dobre przywództwo jest przestarzały i dawno nieaktualny – dzisiaj pełnienie takiej roli powinno mieć niewiele wspólnego z rządami twardej ręki.

Istnieje jedno zdanie, które nigdy nie jest wypowiadane przez osoby dojrzałe emocjonalnie – nie pada z ust m.in. dobrych liderów. Świadczy ono jedynie o słabości i braku argumentów. Jak brzmi?

Oto czego nigdy nie powiedzą osoby „otwarte i gotowe do zmiany zdania”

To, jakiego zdania nie wypowiadają osoby na wysokim poziomie mentalnym, ujawniła znana i ceniona psychoterapeutka i psycholożka – Elisabeth Crain.

„Po prostu tak jest” – właśnie ten zwrot nigdy nie pada z ust sensownych jednostek.

Dlaczego? Zdaniem Crain ma to związek z faktem, że uwielbiają one poznawać inne punkty widzenia i chętnie wychodzą poza swoje schematy myślowe. – Są otwarte na pytania i gotowe do zmiany zdania – wyjaśniła (cytat za portalem Ofeminin).

Osoby, które wyróżnia takie zachowanie, zwykle są bardzo opanowane. Rzadko kiedy krzyczą – co innego „liderzy”, którzy rządzą twardą ręką. Warto jednak wiedzieć, co zrobić, gdy ktoś podnosi głos i w ten sposób próbuje wygrać dyskusję.

Tym razem to psycholog Dave Cundiff dał kilka wskazówek.

Te dwie reakcje zwykle wystarczą, by krzyczący się opanował

W pierwszej kolejności warto zastanowić się, dlaczego nasz rozmówca właściwie podnosi głos, bo dzięki temu lepiej dobierzemy sposób działania – zwrócił uwagę ekspert w rozmowie z platformą Parade.

Zasugerował, by od razu nie przypisywać mu złych intencji – może na jego zachowanie wpłynęła sytuacja prywatna czy zawodowa.

Zawsze jednak należy stawiać granice – można wezwać do odłożenia rozmowy na później, kiedy obie strony będą spokojniejsze lub poinformować, że zostanie wysłuchana, gdy przestanie krzyczeć.

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