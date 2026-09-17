Potężna troć wprawiła wędkę w taniec. Oficjalnie padł nowy rekord

Doug Olson – mieszkaniec Braham – złowił ogromna troć (Salmo trutta). Słodkowodny okaz z rodziny Salmonidae (łososiowate) od dawna musiał pływać w Jeziorze Górnym – aż w końcu został wyłowiony ze zbiornika wodnego przez zapalonego i utalentowanego wędkarza.
Portal mLIVE poinformował o decyzji amerykańskiej agencji, która uznała oficjalnie ustanowienie nowego rekordu przez Olsona!
Taką miała długość wielka troć
Mieszkaniec hrabstwa Isanti nad wspomniane wcześniej jezioro wybrał się w sierpniu tego roku. Po złowieniu ryby zmierzył ją przy użyciu certyfikowanego sprzętu.
Okazało się, że ma 30,25 cala (około 77 centymetrów). „Gratulujemy pięknej ryby” – napisali w komunikacie prasowym na platformie Facebooku przedstawiciele Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Minnesota.
Niedawno informowaliśmy też o rekordzie świata, który ustanowiła zaledwie 13-letnia dziewczyna – Madilyn Davis – mieszkanka Gilbert w stanie Arizona. O tym, jaką rybę złowiła i o jakiej długości piszemy tu.
Wędkarze z USA zadziwili świat. Te rekordy pozostają nie do pobicia od wielu lat
Warto wiedzieć także o wyczynach wędkarzy z USA, które dokonane zostały nawet dekady temu i prawdopodobnie na stałe zapisały się w historii Stanów Zjednoczonych i świata:
- Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – Scotts Run Lake, Berks.
- Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley z Fayetteville – 2023 r. – Susquehanna River, Lancaster.
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