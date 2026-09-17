Potężna troć wprawiła wędkę w taniec. Oficjalnie padł nowy rekord

Doug Olson – mieszkaniec Braham – złowił ogromna troć (Salmo trutta). Słodkowodny okaz z rodziny Salmonidae (łososiowate) od dawna musiał pływać w Jeziorze Górnym – aż w końcu został wyłowiony ze zbiornika wodnego przez zapalonego i utalentowanego wędkarza.

Portal mLIVE poinformował o decyzji amerykańskiej agencji, która uznała oficjalnie ustanowienie nowego rekordu przez Olsona!

Taką miała długość wielka troć

Mieszkaniec hrabstwa Isanti nad wspomniane wcześniej jezioro wybrał się w sierpniu tego roku. Po złowieniu ryby zmierzył ją przy użyciu certyfikowanego sprzętu.

Okazało się, że ma 30,25 cala (około 77 centymetrów). „Gratulujemy pięknej ryby” – napisali w komunikacie prasowym na platformie Facebooku przedstawiciele Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Minnesota.

Niedawno informowaliśmy też o rekordzie świata, który ustanowiła zaledwie 13-letnia dziewczyna – Madilyn Davis – mieszkanka Gilbert w stanie Arizona. O tym, jaką rybę złowiła i o jakiej długości piszemy tu.

Wędkarze z USA zadziwili świat. Te rekordy pozostają nie do pobicia od wielu lat

Warto wiedzieć także o wyczynach wędkarzy z USA, które dokonane zostały nawet dekady temu i prawdopodobnie na stałe zapisały się w historii Stanów Zjednoczonych i świata:

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber z Lake City – Elk Creek, Erie.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth z Bowmanstown – Lehigh Canal, Northampton.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade z Waynesboro – 1983 r. – Birch Run Reservoir.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman z Havertown – Scotts Run Lake, Berks.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley z Fayetteville – 2023 r. – Susquehanna River, Lancaster.

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