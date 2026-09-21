Najdroższa roślina świata rośnie w centralne Polsce. Kosztuje nawet 1500 PLN

Wasabi, czyli japoński chrzan, rośnie głównie w Azji. Roślina ta, która kosztuje nawet 1200-1500 złotych na kilogram, uprawiana jest także w Europie Wschodniej.

W Polsce, pod Radomiem, znajduje się plantacja odmiany daruma. Roślina w całości nadaje się do spożycia – jest szczególnie ceniona za charakterystyczny, ostry, intensywny smak. Wielu nie wyobraża sobie bez niej sushi – entuzjaści pikantnych dań zauważają, że danie z pominięciem wasami jest po prostu mdłe.

Mazowsze. Tu, pod Radomiem, uprawiana jest najdroższa roślina świata

Materiał o farmie japońskiego chrzanu na Mazowszu opublikowała redakcja Moneya. Portal skontaktował się z Agnieszką Firlej z Wasabi Farm Poland, która wie bardzo dużo o tej roślinie. Ekspertka podkreśliła, że wiele produktów udaje tak naprawdę udaje ją.

Zwróciła uwagę, że nie zgadza się „ani smak, ani konsystencja, ani kolor”. – Nie wspominając już o właściwościach leczniczych, które posiada tylko świeże wasabi – zaznaczyła.

Rynek Zdrowia wskazał, że azjatycki chrzan ma małą zawartość tłuszczu i odrobinę węglowodanów – jeśli chodzi o wykaz makroskładników. Jest niskokaloryczna, a niewielka porcja jest w stanie dostarczyć pewną ilość błonnika, a także witamin i składników mineralnych (w tym m.in. potas).

Prawdziwe wasabi ma silne właściwości antybakteryjne i przeciwutleniające

Warto doprecyzować jeszcze kwestię „kalorii”, bo ktoś mógłby pokręcić głową, wskazując, że wasabi ma ich przecież 280-300 na 100 gramów. Sęk w tym, że mało kto (właściwie tylko nieliczni śmiałkowie) będzie w stanie spożyć tak dużo japońskiego chrzanu – ze względu na jego ostry smak (odczuwany m.in. w nosie).

No chyba, że ktoś kupi produkt, który je udaje – zawierający połączenie chrzanu, gorczycy i barwnika. Jak bowiem wskazywaliśmy wcześniej – prawdziwe wasabi jest drogie i trudne w uprawie. Warto jednak od czasu do czasu włączyć je do jadłospisu – m.in. ze względu na działanie antybakteryjne i przeciwutleniające.

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