Święta 2026 wyjątkowo długie. Premier zdecydował w sprawie 28 grudnia

Boże Narodzenie w 2026 roku może oznaczać nawet pięć kolejnych dni wolnych bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Wszystko za sprawą układu kalendarza oraz dodatkowego dnia wolnego należnego za święto przypadające w sobotę.

Wigilia, która od 2025 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadnie w czwartek 24 grudnia. Następne dni to:

25 grudnia, piątek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia, sobota – drugi dzień Bożego Narodzenia,

27 grudnia – niedziela,

28 grudnia, poniedziałek – dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej.

Oznacza to, że objęci decyzją premiera pracownicy zakończą pracę w środę 23 grudnia, a wrócą do niej dopiero we wtorek 29 grudnia.

Premier zdecydował w sprawie 28 grudnia

Drugi dzień Bożego Narodzenia wypadnie w 2026 roku w sobotę. Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Jeżeli sobota jest dla pracownika dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca powinien więc wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

W administracji rządowej termin został już ustalony. Na mocy zarządzenia nr 2 prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku członkowie korpusu służby cywilnej odbiorą wolne za 26 grudnia w poniedziałek 28 grudnia.

Decyzja obejmuje osoby zatrudnione m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, administracji skarbowej i innych jednostkach administracji rządowej. Wiele urzędów będzie zatem tego dnia nieczynnych.

Zarządzenie nie obejmuje jednak automatycznie wszystkich instytucji publicznych ani urzędów samorządowych. Przed planowaną wizytą warto sprawdzić komunikat konkretnej placówki.

Czy 28 grudnia będzie wolny w prywatnych firmach?

Decyzja premiera nie oznacza powszechnego wolnego 28 grudnia. W prywatnych przedsiębiorstwach termin wyznacza pracodawca, o ile pracowników obowiązuje Kodeks pracy i należy im się obniżenie wymiaru czasu pracy za święto przypadające w sobotę.

Firma może wyznaczyć wolne właśnie na poniedziałek 28 grudnia. W takim przypadku pracownicy zyskają pięć dni odpoczynku – od Wigilii do końca poniedziałku.

Możliwe jest również ustalenie wolnego na środę 23 grudnia. Wówczas pięciodniowa przerwa potrwa od 23 do 27 grudnia. Pracodawca może jednak wskazać zupełnie inny termin mieszczący się w tym samym okresie rozliczeniowym.

Pracownik może poprosić o konkretny dzień, ale firma nie ma obowiązku zaakceptowania jego propozycji. Termin może być wspólny dla całego zakładu albo ustalany oddzielnie dla poszczególnych osób.

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