Biały nalot na czekoladzie to sygnał alarmowy? Odpowiedź może zaskoczyć

Obecność białego osadu na czekoladzie to nie powód, by od razu wyrzucać ją do śmieci.

Podpowiadamy, jak sprawdzić, czy to, co pojawiło się na produkcie, jest szkodliwe dla zdrowia, a kiedy można uznać, że jest zupełnie niegroźne.

Jeśli to tłuszcz lub cukier problem nie istnieje

Biały plamki na czekoladzie najczęściej są tłuszczem kakaowym. Migruje on na powierzchnię, gdy np. słodycz zaczął być przechowywany w innej niż dotychczas temperaturze. Produkt staje się wtedy białawy, matowy – czasem widoczne są na nim smugi. To nie powinno jednak niepokoić – jeśli jest to tłuszcz, zjedzenie takiej czekolady jest w 100 proc. bezpieczne, choć może mieć ona inny smak i gorszą strukturę.

Może to być także nalot cukrowy. Wilgoć rozpuszcza bowiem część cukru na powierzchni, a po wyschnięciu tworzą się na niej małe kryształki. To jest jednak coś zupełnie nieszkodliwego – taki słodycz także można bez szkody dla zdrowia zjeść.

Co jednak, jeśli nie jest to ani tłuszcz, ani cukier? Wówczas bezpieczniej będzie wyrzucić czekoladę. Wyjaśniamy, jak odróżnić białe plamki od innych wykwitów, które już na pewno nie są obojętne dla organizmu.

Brzydko pachnie? Ma na wierzchu coś zielonego? Taką czekoladę należy natychmiast wyrzucić

Produkt należy bezwzględnie umieścić w śmietniku, gdy ma puszysty, włóknisty lub kłaczkowaty nalot, który przypomina pleśń (na jego widok nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z czymś zepsutym), a także wtedy, gdy pojawiają się na nim zielone, niebieskie, czarne lub wyraźnie żółte plamy.

Może też pachnieć stęchlizną, pleśnią (lub po prostu brzydko, nieprzyjemnie). Może to oznaczać, że taka czekolada przechowywana była w wilgoci lub opakowanie, w której została zakupiona, było uszkodzone i przez co mogła ulec zawilgoceniu.

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