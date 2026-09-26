Ma 199 cm w kłębie i pięciogwiazdkowe życie. Oto koń-rekordzista

Hugo jest koniem rasy Shire i mieszka w Towcester w angielskim hrabstwie Northamptonshire. Po oficjalnym pomiarze przeprowadzonym przez weterynarza został uznany przez Guinness World Records za najwyższego żyjącego konia. Aby uzyskać miarodajny wynik, zwierzę zmierzono bez podków. Rezultat to dokładnie 199 cm w kłębie.

Choć jego rozmiary mogą budzić respekt, właściciele opisują Hugo jako wyjątkowo spokojnego i łagodnego. Lisa Masters porównuje swojego podopiecznego do „przerośniętego psa”. Koń lubi kontakt z ludźmi i szybko stał się lokalną atrakcją.

Kiedy pojawia się w miejscu publicznym, przechodnie zatrzymują się, wyciągają telefony i robią mu zdjęcia. Trudno bowiem nie zwrócić uwagi na zwierzę, którego grzbiet znajduje się mniej więcej na wysokości głowy dorosłego człowieka. Czytaj też:

Przeszła pandemię, dwie wojny i została rekordzistką długowieczności. Ile ma lat?

Rekordowy koń może być jeszcze większy

Hugo ma zaledwie cztery lata. Zdaniem jego opiekunów może rosnąć jeszcze przez około trzy lata. Oznacza to, że obecny rekord nie musi być ostateczny.

Tak duże zwierzę wymaga jednak szczególnej opieki. Hugo regularnie odwiedzają weterynarz, dentysta i chiropraktyk. Koń korzysta także z masaży, otrzymuje odpowiednio dobrane suplementy oraz ma ściśle kontrolowaną dietę. Właściciele żartują, że zapewniają mu pięciogwiazdkowy standard życia.

Rekordzista nie służy wyłącznie do pozowania przed obiektywami. Bierze udział w pokazach przypominających o tradycyjnej roli koni rasy Shire. Uczy się ciągnięcia dawnych narzędzi rolniczych oraz wozów, a także noszenia jeźdźca.

Do historycznego rekordu brakuje mu 20 cm

Hugo jest najwyższym koniem żyjącym obecnie, ale nie największym w historii. Ten rekord nadal należy do Sampsona, nazywanego później Mammothem. Koń tej samej rasy mierzył 2,19 m. Jego wysokość odnotowano w 1850 roku.

Hugo musiałby więc urosnąć jeszcze o 20 cm, aby wyrównać historyczny wynik. Jego właściciele nie wykluczają kolejnych centymetrów, choć zapewniają, że najważniejsze pozostaje zdrowie zwierzęcia.

Za ustanowienie rekordu nie otrzymali nagrody finansowej. Brett Masters zażartował jednak, że Hugo z pewnością zaakceptowałby sponsoring ze strony producenta marchwi.

Czytaj też:

Zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa. Oto najstarsza kotka na świecie Czytaj też:

Największa na świecie choinka już świeci. Jest dwa razy wyższa od wieży Eiffela