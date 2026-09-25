Polacy pokochali to imię. Jego właścicielka ma imieniny aż 6 razy w roku

W języku angielskim – to Sarah, a po polsku po prostu – Sara. Kilka lat temu było to najpopularniejsze imię na świecie (nie tylko wśród żeńskich).

A w Polsce? Według ministerstwa cyfryzacji, które udostępniło dane dot. imion, w roku 2025 nosiło je ponad 33 tys. osób. W tamtym roku rodzice nadali je dziewczynkom blisko 900 razy (dzięki temu Sara zajęła 41. miejsce w rankingu).

Według zestawienia amerykańskiej Administracji Ubezpieczeń Społecznych imię Sarah w ciągu ostatnich 100 lat otrzymało blisko 1 mln dzieci (i zajmuje ono w tym kontekście 10. miejsce).

Sara może obchodzić imieniny nawet 6 razy w roku!

Najpopularniejsze zdrobnienia, które dot. tego imienia, to: Sarka, Sarcia, Sarunia, Sarusia, Sarenka, Sarinka, Sareczka, Saruś, Sarenia. Sara imieniny obchodzi aż sześć razy w roku: 19 stycznia, 20 kwietnia, 13 lipca, 20 sierpnia, 9 października i 27 grudnia. Warto jednak zaznaczyć, że Sary obchodzą je najczęściej w pierwszej połowie wakacji (trzecia w kolejności z podanych wcześniej dat).

To wyjątkowe imię nosi wiele znanych osób: Sarah Ferguson – księżna Yorku (członkini brytyjskiej rodziny królewskiej), Sara Paxton (amerykańska aktorka, znana m.in. z seriali młodzieżowych), Sarah Parker (ponownie artystka z USA – popularna aktorka filmowa i serialowa) czy wreszcie Sara James (polska wokalistka, która zdobyła międzynarodową rozpoznawalność).

Sara to imię biblijne – w Starym Testamencie nosi je żona Abrahama i matka Izaaka. Wielu właśnie w tym widzi piękno i wartość – pierwszy z wymienionych był bowiem przodkiem Izraelitów i uznawany za jedną z najważniejszych postaci. Jeśli chodzi o drugiego – jest on przedstawiany jako jeden z patriarchów Izraela.

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