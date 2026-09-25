Nikt nie złowił dotąd większej okoniopstrągowatej, ale rekordu nie ma. Wędkarz popełnił błąd

Daniel Caricaburu-Lundin – mieszkaniec Montany – złowił ogromnego bassa małogębowego (Micropterus dolomieu). Słodkowodna ryba z rodziny okoniopostrągowatych (Centrarchidae) od dłuższego czasu musiała pływać i rosnąć w bezimiennym jeziorze, z którego została wyciągnięta.

Amerykańskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Ryb Łowieckich nie otrzymało jednak zgłoszenia ws. ustanowienia nowego rekordu stanowego w zakresie długości okazu. Powód? Wędkarz nie wiedział, ile ten wynosi, więc nawet nie umieszczał M. dolomieu na specjalnej desce pomiarowej – mającej certyfikat IGFA.

Złowienie ryby było nie lada wyzwaniem. Okoniopstrągowata „wyskakiwała z wody cztery razy”

Sprawę nagłośniła redakcja portalu Wired2Fish, która uznała, że wyczyn utalentowanego wędkarza – Caricaburu-Lundina – jest tego warty. Mężczyzna nad tajemniczy zbiornik wodny w stanie Idaho wybrał się w pierwszej połowie września.

Walkę z okoniopstrągowatym wspomina jako niełatwą. – [Okaz – red.] był wszędzie. Wyskakiwał z wody jakieś cztery razy. (...) W pewnym momencie złapałem rybę do podbieraka – zrelacjonował.

Połów bassa został udokumentowany – certyfikowana waga pokazała osiem funtów (ponad trzy i pół kilograma). To jednak nic przy długości – ryba mierzyła 22 cale (prawie 56 centymetrów).

Amerykanin przyznał wprost, że zabrakło mu wiedzy. – Nie miałem pojęcia, jaki jest światowy rekord długości bassów małogębowych i nigdy nie pomyślałem o użyciu deski IGFA – powiedział (cytat za Wired 2 Fish).

Obecny rekord wynosi 20,87 cala (ok. 53 centymetry).

Rekordowa łososiowata chwyciła za haczyk. Jaką miała długość?

Niedawno informowaliśmy o ogromnej troci, którą złowił Doug Olson. Mieszkaniec Braham z Jeziora Górnego wyciągnął Salmo trutta o długości 30,25 cala (około 77 centymetrów).

Był to rekordowy okaz słodkowodny z rodziny Salmonidae (łososiowate) – wędkarz z USA uzyskał oficjalne potwierdzenie ws. od Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Minnesota.

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