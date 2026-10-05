Air fryer ma konkurencję. Oto sprzęt, który podbija polskie kuchnie

Dziś ciężko wyobrazić sobie kuchnię bez air fryera. Nic dziwnego – to proste urządzenie, które jest w stanie przygotować wiele potraw. W dodatku jest niedrogie i nie pobiera dużo prądu.

Firmy prześcigają się we wprowadzaniu coraz to nowych rozwiązań do frytkownic (urządzenie to już od dawna nie jest wykorzystywane wyłącznie do obróbki ziemniaka). Modeli na rynku jest bez liku – jedne większe, drugie mniejsze. Jedne o większej, drugie o mniejszej mocy. Każdego dnia pojawiają się nowe. Dziś chyba każdy znajdzie wersję odpowiednią dla siebie.

Jest jednak urządzenie, które zyskuje na popularności – do czego przyczyniły się airfryery. Możliwe, że w przyszłości je zdetronizuje.

Nie gorące powietrze, ale skuteczniejsze promieniowanie podczerwone

Działanie frytkownicy jest proste – w środku znajduje się grzałka, która zwiększa temperaturę po kliknięciu przycisku „start”, wentylator zaś rozprowadza ciepłe powietrze tak, by krążyło wokół umieszczonego jedzenia. Dzięki temu przygotowanie potrawy odbywa się bez użycia nawet kropli tłuszczu.

Brzmi znajomo? W kuchniach od dekad montowane są piekarniki, które działają na niemal identycznej zasadzie. To, co odróżnia je jednak od airfryera, to rozmiar – w dobie coraz droższych mieszkań i rosnącym popycie na małe kawalerki miejsce w kuchni zaczęło się kurczyć. Coraz więcej osób zaczęło stawiać więc na urządzenie, które nie potrzebuje go wiele, a umożliwia to, co duży piekarnik.

Odpowiedzią jest właśnie frytkownica, jednak istnieją także minipiekarniki.

Szczególną uwagę przykuwają te, które działają poprzez wykorzystanie promieniowania podczerwonego. Redakcja NaTemat zauważyła, że są one jednocześnie mikrofalówką i piekarnikiem w jednym (2 w 1). Można w nich nie tylko coś upiec, ale też ugrillować, ugotować na parze czy usmażyć.

Jeśli firmy obniżą ceny modeli, air fryer będzie miał solidną konkurencję

Czy mikropiekarnik oferuje coś więcej niż airfryer? Tak, bo przygotowuje dania szybciej. „Przekłada się to bezpośrednio na koszty. Krótszy czas działania i specyfika podczerwieni sprawiają, że urządzenie pobiera prąd przez krótszy czas i zużywa go po prostu mniej” – wyjaśnia portal.

Problem w tym, że jak na razie urządzenia te są nawet dwa razy droższe – za minipiekarnik ze średniej półki zapłacimy obecnie ok. 400-600 zł, zaś za air fryera – 150-300 PLN.

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