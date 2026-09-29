Tragedia w szkole. 13-latek zaatakował uczniów i nauczycieli. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w miejscowości Sztaszków w powiecie Czadca w północnej części kraju. Z relacji słowackich mediów wynika, że sprawcą ataku był 13-letni uczeń klasy ósmej.

Atak w szkole na Słowacji. Jedna osoba nie żyje

W wyniku ataku zmarła 61-letnia nauczycielka. Z kolei jedna z uczennic w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala w Martinie, a 44-letnia nauczycielka, która również odniosła poważne obrażenia, przebywa w szpitalu w Żylinie – przekazała w rozmowie z mediami Petra Klimešová, rzeczniczka słowackiego Centrum Operacyjnego Pogotowia Ratunkowego.

Słowacka policja poinformowała, że napastnik został zatrzymany. Obecnie wyjaśniane są okoliczności tragedii oraz motywy jego działania. Zapewniono także, że „sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego niebezpieczeństwa” .

„Właściwi ministrowie są już w drodze na miejsce zdarzenia. Będziemy nadal uważnie monitorować sytuację i jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy” – napisał w mediach społecznościowych premier Słowacji Robert Fico.

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Miał planować zamach w szkole. Policja zatrzymała 13-latka

Przypomnijmy, w poniedziałek o godz. 6:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie weszli do jednego z domów w powiecie wąbrzeskim. Z ustaleń śledczych wynikało, że przebywający tam 13-latek miał planować atak w jednej ze szkół.

„W plecaku przygotowanym do szkoły policjanci zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak” – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Ujawniono także, że z uzyskanych przez policję informacji wynikało także, że „13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów” .

Dzięki współpracy policjantów z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz z KPP Wąbrzeźno udało się udaremnić atak, do którego mogło dojść w szkole nastolatka.

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