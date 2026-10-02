Myślisz, że wiesz wszystko o zbieraniu grzybów? Mykolog wskazuje, co sprawdzić przed wyprawą

Pełny koszyk zaczyna się od wyboru lasu. Portal „Land” zebrał siedem wskazówek, które pomagają zaplanować grzybobranie. Część z nich można wykorzystać także w Polsce. Wśród porad szwedzkiego mykologa Mikaela Krikoreva są obserwacja wcześniejszych opadów i uważne wypatrywanie kurek.

Brzozy czy sosny? Drzewa podpowiadają, gdzie szukać

Wiele grzybów żyje w związku z korzeniami określonych drzew. Dlatego po wejściu do lasu warto spojrzeć nie tylko pod nogi, lecz także na otaczające nas gatunki.

Koźlarzy brzozowych można szukać w pobliżu brzóz. Kurki występują m.in. przy sosnach, bukach, dębach i brzozach. Jeśli zależy nam na konkretnych grzybach, znajomość ich leśnego sąsiedztwa pozwala zawęzić teren poszukiwań.

Wilgotna ściółka daje większą szansę na udane zbiory

Znaczenie mają również gleba i wilgotność. W lasach sosnowych oraz świerkowych podłoże jest zwykle kwaśniejsze, co odpowiada wielu gatunkom grzybów.

Po długim okresie bez opadów sucha, twarda ziemia nie daje dużych nadziei na obfite zbiory. Warto sprawdzać miejsca, w których ściółka nadal zatrzymuje wilgoć. Z czasem można zauważyć, które fragmenty lasu regularnie przynoszą lepsze efekty.

Padało wczoraj? Sprawdź też pogodę sprzed dwóch tygodni

Sam deszcz tuż przed wyprawą nie wystarczy. Owocniki potrzebują czasu, by się rozwinąć, a znaczenie ma także temperatura. Chłód może spowalniać wzrost, natomiast ciepłe dni po opadach sprzyjają pojawianiu się grzybów.

Krikorev radzi przyjrzeć się miejscom, w których padało mniej więcej dwa tygodnie wcześniej. To wskazówka przy wyborze lasu, a nie sztywny termin wysypu. Historia opadów może pomóc zdecydować, gdzie pojechać, gdy do wyboru mamy kilka kompleksów leśnych.

Kurki chowają się w ściółce. Wypatruj morelowej barwy

Niewielki fragment kapelusza łatwo przeoczyć między liśćmi, igłami i mchem. Mykolog podpowiada, by podczas poszukiwań kurek zwracać uwagę na ich charakterystyczny odcień, zbliżony do morelowego.

Po znalezieniu jednego grzyba warto uważnie obejrzeć najbliższe otoczenie. Kurki często rosną w grupach, a kolejne mogą być częściowo ukryte. Sama barwa nie wystarcza jednak do rozpoznania gatunku.

Zapach lasu czy zdjęcia koszyków? Co naprawdę pomaga

Krikorev sceptycznie ocenia szukanie grzybów po zapachu. Intensywna woń wilgotnej ściółki nie przesądza o obecności borowików czy kurek.

Przydatniejsze mogą być świeże relacje z lokalnych grup i forów. Zdjęcie zbiorów oraz nazwa okolicy pomagają ocenić, czy w regionie pojawiły się grzyby. Warto też zapisywać własne udane miejsca wraz z datą i gatunkami — takie notatki ułatwią planowanie kolejnych wypraw.

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