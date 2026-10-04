Spacer to za mało. Jaka jest najlepsza i najprostsza metoda na poprawę krążenia?

Siedzący tryb życia stwarza sporo zagrożeń dla poprawnego funkcjonowania naszego serca. Wielu z nas zastanawia się, jak poprawić krążenie i uniknąć poważnych problemów zdrowotnych. Okazuje się, że są jeszcze prostsze sposoby niż spacery czy pływanie. A do tego nawet skuteczniejsze niż te dwie czynności.

Prost aktywność fizyczna? Eksperci polecają jogę

Jako alternatywę dla bardziej angażujących sportów eksperci przedstawiają pomijaną często jogę. Nie wymaga ona ani specjalistycznego sprzętu ani nawet wychodzenia z domu. Jednocześnie można uprawiać ją na dworze czy w grupach i pod okiem instruktorów, jeśli tylko mamy taką potrzebę.

Eksperci zwracają uwagę na kompleksowe działanie jogi. Pomoże ona zarówno ciału, jak i układowi nerwowemu. Serce pracuje przy niej z większym natężeniem, więc poprawia się nasza wydolność krążeniowo-oddechowa. Obniżamy też ciśnienie tętnicze, co sprzyja kolejnej grupie osób. Techniki relaksacyjne rozluźniają bowiem naczynia krwionośne i redukują aktywność układu nerwowego, który odpowiada za stan napięcia.

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Ważne są również ćwiczenia oddechowe, które w jodze mają specjalne miejsce. Świadome oddychanie obniża tętno spoczynkowe, a przy tym zwiększa pojemność płuc. Regularność poprawia też funkcjonowanie śródbłonka, dzięki czemu lepiej rozszerzają się tętnice.

Badania wykazują, że joga jako aktywność fizyczna poprawia wydolność organizmu oraz obniża poziom biomarkerów sercowych, świadczących o stresie tego kluczowego organu. Poprawia się przez to ogólna jakość naszego życia. Joga jest przy tym odpowiednia dla osób w każdym wieku i można praktykować ją niemal w każdych warunkach.

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