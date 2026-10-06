To prawdziwy pożeracz energii w telefonie. Da się to jednak wyłączyć

Smartfon może wykonywać zadania w tle także wtedy, gdy leży na stoliku i ma wygaszony ekran. Jednym z nich jest skanowanie pobliskich sieci Wi-Fi. W Androidzie taka funkcja może działać nawet po wyłączeniu Wi-Fi służącego do połączenia z internetem. Nie oznacza to, że telefon bez przerwy łączy się z routerami. Skanowanie pozwala wykrywać punkty dostępu i wykorzystywać informacje o nich do ustalania położenia urządzenia. To osobne ustawienie, którego nie należy mylić ze zwykłym przełącznikiem Wi-Fi.

Dane z sieci bezprzewodowych pomagają określać lokalizację zwłaszcza wewnątrz budynków, gdzie sygnał GPS bywa słaby. Korzystają z tego usługi wymagające informacji o położeniu, np. mapy.

Sprawdź tę opcję w Androidzie. Jest w ustawieniach lokalizacji

Jeśli chcesz sprawdzić, czy skanowanie jest aktywne, otwórz ustawienia telefonu. W Androidzie 12 i nowszych wersjach standardowa ścieżka prowadzi przez „Lokalizacja”, następnie „Usługi lokalizacyjne” i „Skanowanie Wi-Fi”. W tym miejscu można wyłączyć funkcję. Nazwy opcji i układ menu zależą od producenta oraz wersji systemu. Jeśli nie widzisz wskazanej pozycji, wpisz „skanowanie Wi-Fi” w wyszukiwarce ustawień.

Wyłączenie skanowania ogranicza wykorzystanie dodatkowego źródła danych o położeniu. Może więc pogorszyć dokładność lokalizacji, szczególnie w budynkach. W razie potrzeby funkcję można ponownie włączyć.

Co naprawdę zużywa baterię? Zacznij od ekranu i aplikacji

Samo skanowanie nie musi być główną przyczyną szybkiego rozładowywania smartfonu. Duże znaczenie mają jasność ekranu, aplikacje pracujące w tle, nawigacja oraz warunki połączenia z siecią. Dlatego przed zmianą ustawień sprawdź sekcję „Bateria” i statystyki zużycia energii.

Pomóc mogą obniżenie jasności lub włączenie jej automatycznej regulacji, krótszy czas wygaszania ekranu i ograniczenie aktywności aplikacji zużywających dużo energii. Warto też uruchomić systemowy tryb oszczędzania baterii, gdy potrzebujesz dłuższego działania telefonu.

Bateria słabnie nocą? Porównaj zużycie po zmianie ustawień

Jeśli rano regularnie widzisz znaczny spadek poziomu naładowania, sprawdź, które aplikacje i funkcje były aktywne. Po zmianie jednej opcji porównaj zużycie w podobnych warunkach, zamiast wyłączać wszystko naraz.

Należy pamiętać, że efekt zmiany zależy jednak od urządzenia i sposobu korzystania z niego. Jedna opcja nie gwarantuje dużych oszczędności.

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