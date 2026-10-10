Milenialsi przez jeden nawyk tracą odporność psychiczną. „Chęć wiecznej optymalizacji”

Przed każdym wyjściem do kina czytamy recenzje, przed kupnem gry czy książki sprawdzamy opinie, przed wejściem do restauracji zerkamy na oceny w Google Maps, a u nowych znajomych sprawdzamy ich media społecznościowe. Jak wynika z amerykańskiego badania BrightLocal, coraz pilniej eliminujemy losowość z naszego życia. Za każdym razem przeprowadzamy małe śledztwa, by uniknąć rozczarowania, nie zmarnować czasu.

Straciliśmy swobodę wyboru? Klątwa optymalizacji

Tego typu potrzeba optymalizacji obejmuje coraz większe obszary naszego życia, prowadząc do dużych problemów przy wyborze lekarza (czy to na pewno odpowiedni?), samochodu (które recenzje są szczere, a które opłacone?) czy miejsca urlopu (wszyscy lecą do Japonii, może lepsza Korea?). Kilkukrotne sprawdzanie i przygotowanie się na różne ewentualności wcale nie chroni nas przed stresem. Nadal martwimy się, że coś nie wyjdzie.

Prof. psychologii Carina Remmers z HMU Health and Medical University w Poczdamie ma prostą diagnozę. W rozmowie z „Frankfurter Rundschau” zauważała, że za dążeniem do perfekcji kryje się właśnie nasz lęk przed popełnieniem błędu. Badania Carnegie Mellon University z 2007 roku dowiodły, że osoby zawsze szukające najlepszej opcji wcale nie podejmują najlepszej decyzji. Częściej wręcz odczuwają niepewność, żal i inne negatywne emocje. Dużo szczęśliwsze są osoby, które zadowolą się opcją „wystarczająco dobrą”, niekoniecznie idealną.

Sztuczna inteligencja osłabia naszą samodzielność

Oczywiście nasze śledztwa jesteśmy dziś w stanie przeprowadzać jeszcze szybciej i na większą skalę. Pomaga nam w tym sztuczna inteligencja, choć ostatnie lata nauczyły wszystkich, by nie polegać na niej całkowicie i bez zastrzeżeń. Naukowcy ostrzegają też, że poleganie na algorytmach z czasem osłabia naszą samodzielność. Dodatkowo tracimy odporność psychiczną, kiedy przestajemy znosić niedoskonałości.

W świecie licznych niepewności i sprzeczności, taka odporność jest szczególnie ważna. Bez niej wpadamy w pułapkę czarno-białego myślenia i przytłaczają nas kryzysy globalne oraz prywatne. Do znudzenia warto przypominać, ze szczęście nie oznacza zupełnego braku cierpienia. Musimy być gotowi na negatywne uczucia, pojawiające się dzięki niepewności i niewiedzy.

Wybrać lepszą restaurację czy być szczęśliwszym?

W badaniach z 2024 roku Carina Remmers dowodzi, że osoby kierujące się intuicją są częściej zadowolone ze swoich decyzji niż te, które opierają się całkowicie na logice. Intuicja to zresztą nie do końca losowość. To przecież zbiór naszych doświadczeń, uproszczony efekt gromadzenia życiowej wiedzy.

Każdą najmniejszą decyzję można oprzeć na ogromnej liczbie danych i jeszcze większym zbiorze opinii. Warto jednak kierować się własnym osądem i akceptować niedoskonałości. Nawet jeśli się pomylimy, będziemy mogli opowiedzieć znajomym o beznadziejnym filmie i wspólnie się z niego pośmiać.

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