Turysta z Polski nie ukryje się we Włoszech? Zdradza nas poranny nawyk

Polscy turyści we Włoszech to już praktycznie codzienny widok. Jeździmy tam nie tylko latem i nie tylko ze względu na ciepłe morze. Wydawałoby się, że przez lata podróżowania na Półwysep Apeniński nauczymy się lokalnych zwyczajów. Niektóre nawyki są jednak zbyt silne i za każdym razem zdradzą nasze pochodzenie.

Włosi rozpoznają Polaków po jednym nawyku

Zaznaczmy od razu, że nie chodzi tutaj o picie cappuccino po południu. To oczywiście częsty polski manewr, który wprawia Włochów w zakłopotanie. Dużo częściej jednak rozpoznają nas po tym, co jemy na śniadanie. Miejscowi o poranku zadowalają się słodkim rogalikiem i małą kawą. Nauczyli się, że jest to szybki posiłek, często na stojąco.

Tymczasem w Polsce od małego uczeni jesteśmy, że „śniadanie to najważniejszy posiłek dnia”. Potrafimy z całą rodziną biesiadować przy suto zastawionym stole, jedząc wędliny, sery, jajka i jogurt. Oczywiście nie obejdzie się bez dużych ilości pieczywa.

Włoskie śniadania szokiem dla Polaków

Tymczasem Włosi potrafią zaserwować zagranicznym turystom po jednym rogaliku z nadzieniem i kawie. U naszych rodaków nierzadko wywołuje to szok, a nawet oburzenie. Na szczęście tamtejsze hotele potrafią z czasem dostosować się do nawyków swoich gości i coraz częściej serwują już większe śniadania, do których przywykliśmy w naszym regionie.

Czasem jednak warto wczuć się w klimat danego miejsca i spróbować żyć tak, jak lokalni mieszkańcy. Kto wie, może spodoba nam się mniejsza, słodsza wersja śniadania?

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