Naukowcy odtworzyli to, co widziała mysz. Wykorzystali sygnały z mózgu

Naukowcy z University College London odtworzyli filmy na podstawie aktywności neuronów kory wzrokowej myszy. Badanie opisane w „eLife” ma pomóc ustalić, jak mózg przetwarza obraz docierający z oczu.

Badacze wykorzystali dane z eksperymentów, podczas których myszom pokazywano naturalne nagrania. Aktywność około 8 tys. neuronów rejestrowano metodą obrazowania wapniowego. Uwzględniono także ruch myszy i zmiany wielkości źrenic.

Film powstał z sygnałów neuronów

Podstawą eksperymentu był model przewidujący reakcje neuronów na oglądany materiał. Algorytm zaczynał od pustego obrazu, a następnie zmieniał jego piksele, aż przewidywana aktywność komórek odpowiadała sygnałom zarejestrowanym w mózgu.

Naukowcy odtworzyli dziesięciosekundowe filmy z prędkością 30 klatek na sekundę. System poradził sobie również z nagraniem niewykorzystywanym wcześniej podczas trenowania. Nie odtwarzał więc tylko zapamiętanych materiałów, lecz wyprowadzał obraz z nowych wzorców aktywności mózgu.

Korelacja między pikselami oryginału i rekonstrukcji wyniosła 0,57. Wcześniejsze próby odtwarzania nieruchomych obrazów z aktywności kory wzrokowej myszy osiągały 0,24, choć autorzy zaznaczają, że metod nie można porównywać bezpośrednio.

Mózg nie działa jak kamera

Jakość rekonstrukcji rosła wraz z liczbą analizowanych neuronów. Obraz nadal miał ograniczoną rozdzielczość i obejmował tylko część pola widzenia zwierzęcia.

Metoda nie pozwala czytać myśli ani zobaczyć subiektywnych wrażeń myszy. Pokazuje natomiast, jakie informacje o wyświetlanym obrazie można odzyskać z aktywności komórek kory wzrokowej.

Badacze chcą analizować różnice między otoczeniem a jego reprezentacją w mózgu. Widzenie nie jest biernym zapisem: mózg filtruje, interpretuje i przekształca napływające informacje.

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