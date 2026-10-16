Cenne skarby znalezione w Polsce na przestrzeni lat. Jeden z nich wyróżnia się na tle świata

Na przestrzeli lat w Polsce znaleziono cenne skarby. RMF FM wymieniło niektóre z nich. Jednym z najsłynniejszych jest Skarb Średzki. Znaleziono go przypadkiem podczas prac budowlanych w Środzie Śląskiej w 1985 r. Kolejne elementy odkryto trzy lata później. W depozycie znalazły się m.in. kobieca gotycka złota korona, ozdobna zapona z kameą, pierścienie, zawieszki, a także 7 488 srebrnych oraz 39 złotych monet. Skarb można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

W 1935 r. w Słuszkowie koło Kalisza odkryto depozyt. W skarbie znajdowało się ponad 13 tysięcy obiektów, głównie srebrne denary krzyżowe, ozdoby, czy srebrny złom. Skarb datowany jest na przełom XI i XII wieku. Słuszkowski depozyt jest uznawany za najliczniejszy skarb denarów krzyżowych na świecie. Są w nim rzadkie monety przypisywane palatynowi Sieciechowi – jednej z najważniejszych postaci politycznych państwa Władysława Hermana.

Najcenniejsze skarby znaleziono w Polsce. Złota korona, srebrne monety i nie tylko

W 2019 r. w Cichobórzu pod Hrubieszowem odkryto ogromny depozyt rzymskich denarów. Uznano go za największy od ponad 50 lat skarb monet rzymskich odkryty na ziemiach polskich. Monety pochodzą z przełomu I oraz II w. naszej ery. Depozyt ważył około 5,5 kilograma. Badania nad skarbem prowadzi hrubieszowskie Muzeum im. ks. Stanisława Staszica.

Z kolei w Witaszkowie w woj. lubuskim pod koniec XIX w. odkryto złote ozdoby datowane na VI – V w. p.n.e., łączone ze światem Scytów. To koczowniczy lud zamieszkujących stepy na północ od Morza Czarnego. Najbardziej charakterystycznym elementem tego skarbu jest złota ozdoba w kształcie ryby, dekorowana scenami ze zwierzętami. Aktualnie większość znaleziska jest przechowywana jest w Berlinie.

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