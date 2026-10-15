Roślina niczym „lek”? Medycyna chińska zna ją od wieków

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk Medycznych i Uniwersytetu Medycyny Chińskiej w Pekinie zbadali wpływ polisacharydu z traganka błoniastego (Astragalus membranaceus) na skutki udaru niedokrwiennego. Wynikami swoich badań pochwalili się w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Chinese Journal of Natural Medicines”.

Substancja pozyskiwana z rośliny znanej od wieków w tradycyjnej medycynie mongolskiej czy chińskiej (nazywana tam „huangqi”) może – jak się okazało – ograniczać uszkodzenia mózgu, oddziałując na mikrobiotę jelitową.

Naukowcy testowali dobrze znaną w chińskiej i mongolskiej medycynie roślinę. Efekt? Tak może oddziaływać na jelita i mózg

Eksperymenty przeprowadzono na zwierzętach – konkretnie na myszach (Mus musculus), u których wywołano niedokrwienie mózgu. Po siedmiu dniach podawania im badanego związku zaobserwowano zmniejszenie obszaru uszkodzonej tkanki, poprawę wyników neurologicznych i lepszą ochronę neuronów. Efekty były jednak zależne od zastosowanej dawki.

Badacze – pod kierownictwem Jing Xu, Shihuana Tanga i Yu Liu – skupili się na osi jelita-mózg, czyli komunikacji między układem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym. Udar może bowiem zaburzać skład bakterii jelitowych i osłabiać barierę jelitową. W takich warunkach lipopolisacharyd – składnik ściany bakterii gram-ujemnych – może trafiać do krwi i nasilać reakcje zapalne w mózgu.

Taki wpływ na ochronę mózgu może mieć traganek błoniasty

Eksperci twierdzą, że podawanie polisacharydu z traganka ograniczało aktywność szlaków związanych ze stanem zapalnym, a ponadto obniżało poziom LPS w jelitach, krwi i mózgu.

Zmianom towarzyszyła poprawa składu mikrobioty i wzrost poziomu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych – m.in. maślanu i octanu. Związki te wspierają prawidłowe funkcjonowanie bariery jelitowej i wspomagają reakcję układu odpornościowego.

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