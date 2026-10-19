Lodowiec wielkości Florydy topnieje szybciej. Nowa prognoza naukowców

Lodowiec Thwaites w zachodniej Antarktydzie może topnieć znacznie szybciej, niż wynikało z dotychczasowych modeli. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine oraz Jet Propulsion Laboratory NASA uwzględnili w obliczeniach procesy zachodzące pod lodem, w miejscu jego styku z dnem morskim.

Wyniki opublikowane w „Nature Communications” wskazują, że do końca XXI wieku sam Thwaites może odpowiadać za około 30 mm wzrostu średniego poziomu mórz. To dwukrotnie więcej niż średnia z modeli wykorzystywanych wcześniej do prognozowania zmian. Wyliczenia powstały przy założeniu utrzymania warunków klimatycznych z lat 1996–2023, a więc bez uwzględniania dodatkowego przyszłego ocieplenia.

Ciepła woda dostaje się pod lodowiec

Starsze modele traktowały miejsce, w którym lodowiec odrywa się od dna i zaczyna unosić na oceanie, jako względnie stałą linię. Obserwacje satelitarne wykazały jednak, że w rzeczywistości jest to rozległa strefa, mogąca mieć kilka kilometrów szerokości.

Wraz z przypływami i odpływami pod lód wpływa stosunkowo ciepła woda morska. Podnosi go, wnika głęboko pod powierzchnię i przyspiesza topnienie od spodu. Uwzględnienie strefy o szerokości około pięciu kilometrów zwiększyło prognozowany wkład Thwaitesa we wzrost poziomu mórz do 30,1 mm do 2100 roku.

Ważna bariera może przestać działać

Najbardziej ruchliwa część lodowca jest obecnie hamowana przez podmorskie wzniesienie nazywane Mouginot Ridge. Działa ono jak naturalna bariera ograniczająca przesuwanie się lodu w stronę oceanu.

Według symulacji istnieje około 60 proc. prawdopodobieństwa, że do końca stulecia lodowiec utraci kontakt z tym wzniesieniem. Nie oznacza to natychmiastowego rozpadu całego Thwaitesa, ale może uruchomić szybsze cofanie się lodu w stronę kolejnej naturalnej bariery.

Thwaites, nazywany „Lodowcem Zagłady”, już teraz odpowiada za około 4 proc. globalnego wzrostu poziomu mórz. Zawiera ilość lodu wystarczającą do podniesienia ich poziomu o ponad 60 cm, a dodatkowo stabilizuje część znacznie większego lądolodu Antarktydy Zachodniej.

Autorzy badania podkreślają, że konieczne są bezpośrednie pomiary pod lodowcem. Wyprawę, podczas której mają zostać rozmieszczone odpowiednie instrumenty, zaplanowano na 2028 rok.

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