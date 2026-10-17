O złowieniu takiego suma marzy każdy wędkarz. Do nowego rekordu świata zabrakło 1 cm

Na Śląsku – w Zalewie Rybnickim – miała miejsce kolejna edycja Pucharu Mikado. Wśród wędkarzy, którzy wzięli udział w zmaganiach, byli Polacy, ale także m.in. Holendrzy – Kevin Cremers i Oliver Schaefer.

To właśnie członkowie ekipy Operation Catfish w ubiegłą sobotę (10 października) omal nie zdetronizowali Krzysztofa Pyry i Adriana Gontarza z Polskiej Akademii Wędkarskiej. Złowili bowiem tego samego co oni suma pospolitego (Silurus glanis) o nieprawdopodobnej długości.

Przez rok ryba nie zdążyła jednak urosnąć, więc Holendrzy oficjalnie razem z Polakami stanęli na pierwszym miejscu.

O włos od rekordu świata. Ile mierzył sum-gigant?

Osoby, którym wyczyn Pyry i Gontarza jest znany, dobrze pamiętają długość złowionej przez nich ryby. Miała dokładnie 292 cm.

Cremers i Chaefer mieli pecha, bo sum – ten sam, którego w rękach trzymali Polacy – w ogóle nie urósł przez 12 miesięcy. Wystarczyłoby, aby miał 293 cm, a Holendrzy staliby się liderami rankingu.

To, co zadziało się na tegorocznej imprezie, wymagało nagłośnienia – na platformie Facebook glos ws. zabrali przedstawiciele firmy Mikado Total Fishing. „Kolejna edycja Pucharu Mikado i ponowne spotkanie z rekordem świata tym razem przez ekipę Operation Catfish. 292 cm żywej legendy! Rekord świata żyje i ma się dobrze, a ponowne spotkanie z nim to niesamowite przeżycie! Kto wie… może za rok przybędzie mu ten jeden centymetr, który pozwoli ustanowić kolejny rekord świata?” – mają nadzieję organizatorzy wyzwania.

I choć sum to staruszek, to jednak walka z nim jest nie lada wyzwaniem. Pyra i Gontarz w rozmowie z miesięcznikiem „Wiadomości Wędkarskie” opowiadali o swojej „dramatycznej, morderczej, 2,5-godzinnej walce” z rybą w 2025 r.

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