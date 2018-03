Afrykamera 2018 już wkrótce!

Podczas 9 dni festiwalowych odkryjemy różne oblicza Afryki — jej absolutne piękno, nowoczesność, komizm, budzące fascynację, oburzenie czy podziw i zazdrość. Tegoroczny program AfryKamery ułożony został w pięciu blokach programowych skoncentrowanych wokół zagadnień politycznych, społecznych i ekologicznych: Zielona Afryka, Oczami dzieci, Kairski uśmiech, Nowe kolory tęczy, Luzofońskie natarcie. Pokazom filmów towarzyszyć będą spotkania z gośćmi festiwalu oraz panele dyskusyjne, dające możliwość głębszej analizy obejrzanych produkcji i zapoznania się z kontekstem poruszanej w nich tematyki. Sztuka filmowa jest uniwersalnym medium, dzięki któremu zdarzenia i idee dotyczące jednych ludzi stają się częścią życia innych. Dlatego warto oglądać filmy z całego świata, my polecamy szczególnie filmy z Afryki.

PROGRAM

ZIELONA AFRYKA - cykl dokumentów o ekologicznym obliczu Afryki w tym jakże krytycznym momencie dla przyszłości planety. Skupiamy się na działaczach, którzy poprzez swój aktywizm starają się odmienić los lokalnej społeczności, a w konsekwencji świata. Będzie można zobaczyć m.in. polską premierę głośnego dokumentu „Silas” w reżyserii Anjali Nayar i Hawa Essuman, który opowiada o czołowym liberyjskim aktywiście wsławionym na całym świecie za swoją uporczywą walkę z nielegalną wycinką drzew. (MFF Toronto 2017)

NOWE KOLORY TĘCZY – zestaw innowacyjnych i łamiących schematy filmów z „tęczowego narodu”, czyli Republiki Południowej Afryki. Kinematografia południowoafrykańska, która wkroczyła w nową erę jest odkrywcza i nietuzinkowa. Wśród tytułów m.in. film „Ellen” w reż. Daryne Joshua, którego scenariusz oparty jest na kontrowersyjnej i niezwykle wzruszającej historii matki, która zabija własnego syna i zostaje uniewinniona. Reżyser jest uważany za najbardziej obiecującego twórcę filmowego RPA. Jego film „Mów mi złodziej” był południowoafrykańskim kandydatem do Oscara. Tytułowa Ellen, kobieta mieszkająca w Cape Flats – najniebezpieczniejszej dzielnicy Kapsztadu – zgłasza się na policję przyznając się do zamordowania swojego dorosłego syna. Oczekując na proces wspomina ostatnie lata życia swojego dziecka, które minęły pod znakiem uzależnienia od narkotyków. „Ellen” to opowieść o niewydolności systemu, który nie jest w stanie pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. (MFF Rotterdam 2018)

OCZAMI DZIECI – cykl filmów dedykowanych dzieciom, które poza bardzo ważką tematyką są znakomitą propozycją na rodzinne wyjście do kina. Zestaw filmów pokazuje jak w sposób innowacyjny można edukować, a zarazem tworzyć znakomite kino. Propozycja nie tylko dla dzieci, ale również dorosłych widzów. Wśród tytułów wielokrotnie nagradzany animowany dokument „Liyana” w reżyserii Aarona i Amandy Kopp, który opowiada o grupie dzieci z sierocińca w Suazi. Mali bohaterowie dzięki warsztatom z opowiadania historii tworzą własną historię, zaanimowaną potem przez nigeryjskiego artystę Shofela Cokera. Film wyprodukowała aktorka Thandie Newton (ostatnio znana z serialu „Westworld”).

Do tego festiwal pokaże najlepsze tytuły z całego kontynentu, jak przedpremierowy, znakomity debiut reżyserski Zambijki Rungano Nyoni „Nie jestem czarownicą”, filmotrzymał nagrodę BAFTA 2018 w kategorii Najlepszy debiutujący brytyjski reżyser, scenarzysta lub producent. Pokazywany mi.n. na MFF

Cannes 2017 i MFF Sundance 2018. Mieszkańcy małego miasteczka posądzają kilkuletnią dziewczynkę o bycie czarownicą. Zostaje wysłana do wioski czarownic, gdzie poznaje starsze od siebie kobiety w podobnej sytuacji. Od nich dostaje swoje imię – Shula. To tutaj pierwszy raz poczuje się częścią społeczności. Ale to społeczność wykluczona i zniewolona przez tych, którzy się jej boją i tych, którzy chcą na niej zarobić.

KAIRSKI UŚMIECH – zestaw filmów z gatunku komedii, który rozciąga się od absurdu po polityczny komentarz. Nowe egipskie kino łamie schematy, odważnie szuka nowego języka w kraju, gdzie dotychczas sarkazm czy kariera komika uchodziły często za niegodne „islamu”. Wśród tytułów „Poród indukowany” reż. Khaled Diab współscenarzysty filmu „Clash” z 2016 roku, który był pokazywany w

sekcji Un Certain Regard na festiwalu na MFF Cannes. Hussein i jego ciężarna żona starają się o wizę w amerykańskiej ambasadzie w Egipcie. Ale po raz kolejny ich wniosek zostaje odrzucony. Sfrustrowany mężczyzna postanawia przyspieszyć poród żony, wierząc, że w ten sposób dzieci uzyskają amerykańskie obywatelstwo.(MFF Dubaj 2017)

LUZOFOŃSKIE NATARCIE –zestaw filmów z portugalskojęzycznej części Afryki (zwanymi też krajami luzofońskimi). Poza blokiem krótkich metraży współorganizowany z PALOP oraz z Festiwalem Oiá, planowany jest też blok dokumentów poświęcony Mozambikowi.

KWIATY ABYSINII – specjalny pokaz plenerowy filmów muzycznych z Etiopii organizowany we współpracy z restauracją Afrykasy.

W ramach festiwalu planowane jest również specjalny pokaz w Ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku.

Poza centrum pokazów w Warszawie festiwal odbędzie się w Krakowie w dn. 16-22 kwietnia (Kino Pod Baranami), w Poznaniu w dn. 20-26 kwietnia (Kino Muza) oraz we Wrocławiu w dn. 18-22 kwietnia (Dolnośląskie Centrum Filmowe).

BILETY:

Bilet normalny: 18 zł // Bilet w przedsprzedaży: 15 zł // Bilety dla grup (szkoły) 15zł

Karnet 5 tytułów: 79zł // Karnet 10 tytułów: 149zł // Bilet dla seniorów 12zł (wybrane seanse oznaczone w programie) // Bilet dla posiadaczy kart Kinoteki: 15zł

Ponadto, pod koniec kwietnia i w maju, AfryKamera zaprezentuje 5 tytułów filmowych w innych miastach Polski: „Wallay” reż. Berni Goldblat, „Felicite” reż. Alain Gomis, „Nie jestem czarownicą” reż. Rungano Nyoni, „Kosmiczna Surykatka” reż. Hanneke Schutte, „Adama” reż. Simon Rouby.

Łódź, Kino BODO, 13-15 kwietnia

Sosnowiec, Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki, 18-21 kwietnia

Zamość, Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" 19-22 kwietnia

Częstochowa, OKF ILUZJA, 19-22 kwietnia

Konin, Kino Oskard, 20-22 kwietnia

Nowy Sącz, Kino Sokół 20-22 kwietnia

Gorzów Wielkopolski, Kino 60 krzeseł/DKF Megaron