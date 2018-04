Mateusz Namysł, #24 PODSUMOWANIE MIESIĄCA

Marzec'18 to ciekawy miesiąc na rynkach - był to miesiąc nasilenia się protekcjonizmu na świecie, był to też drugi z rzędu miesiąc dużej zmienności na rynkach. Mateusz Namysł o tym, które spółki na warszawskim parkiecie wyróżniły się...