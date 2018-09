Albert "Longterm" Rokicki, #98 PYTANIA DO LONGTERMA

W dzisiejszym odcinku: o 11 bit studios i CD Projekt, co Albert uważa o spółce Atal? o Budimex, czy spółka może wezwać akcjonariuszy do sprzedaży akcji po zaniżonym kursie? o sytuacji akcjonariuszy podczas połączeń spółek, ponownie o spółkach gamingowych: 11 bit studios, CD Projekt oraz PlayWay, co Albert uważa o Ultimate Games oraz pozostałych mniejszych spółkach gamingowych, czy w gamingu inwestorzy grają najczęściej pod plotki i premiery? co Albert uważa o polskim gamedevie oraz ponownie o Ultimate Games, o VarsavVR i grze Bee Simulator, jak wycenia się akcje spółek, o Ekoexport, o Cormay.

