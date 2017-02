Coinfirm pozyskuje fundusze VC na ekspansję w trwającej rundzie inwestycyjnej

Coinfirm stale nabiera rozpędu, zdobywając nowe fundusze na rozwój i rozbudowę platformy o nowe usługi i właściwości. We właśnie otwartej rundzie finansowania, zapoczątkowanej wkładem w wysokości 3 milionów złotych od Luma Ventures, Coinfirm umożliwia dołączenie także innym inwestorom. Start-up odniósł w ostatnim czasie wiele sukcesów i szuka dodatkowego paliwa w postaci zastrzyku kapitału, który umożliwi jeszcze szybsze zdobycie rynku i pozyskanie nowych klientów. Coinfirm zajmuje obecnie pozycję w pierwszej 30 najbardziej wpływowych firm branży Blockchain, jest także niekwestionowanym liderem nowej gałęzi – RegTech dla cyfrowych walut.

Ekosystem związany z technologią Blockchain rozrasta się w imponującym tempie. Eksperci PwC spodziewają się, że rynek RegTech urośnie do 100 miliardów dolarów w ciągu kilku najbliższych lat. Coinfirm pozycjonuje się jako istotny gracz w obu kategoriach (Compliance i AML) z platformą opartą o Blockchain, która minimalizuje ryzyko prania pieniędzy i gwarantuje legalność transakcji. System Coinfirm w innowacyjny sposób likwiduje najistotniejsze problemy regulacyjne związane z wykorzystaniem cyfrowych walut takich jak Bitcoin, Dash, tokenów jak GolemProject. Umożliwia tym samym i przyspiesza popularyzację technologii Blockchain.

Zgodność regulacyjna staje się prostsza poprzez automatyzację procesów opartą na analizie Big Data i technologii Machine Learning wykorzystywane przez Coinfirm. Dzięki temu platforma Coinfirm nie tylko znacznie obniża wymagane koszty i czas, ale też maksymalizuje wydajność i zmienia dotychczasowy sposób patrzenia na zgodność regulacyjną.

Ze wsparciem wielu klientów i partnerów jakBisnode iDash, Coinfirm generuje użyteczne dane, które są wartościowe dla szerokiego zakresu firm na różnorakich rynkach - tak cyfrowych walut, jak i w bankowości czy analizie biznesowej.

W ostatnim czasie Coinfirm zaczął z sukcesem współpracę z większymi, bardziej tradycyjnymi instytucjami jak MIT Enterprise Forum, PwC Startup Collider i największym polskim bankiem - PKO BP. Firma stale poszukuje dużych partnerów i instytucji do współpracy, wspierając się takimi działaniami jak organizacja co miesiąc wydarzenia Warsaw Block (link do ostatniej edycji), które ma na celu rozwój polskiego ekosystemu technologicznego. Wydarzenie zyskało ostatnio wsparcie Cointelegraph i Cointelegraph Events.

Obecna runda inwestycyjna jest prowadzona przezLuma Investment, fundusz osadzony w Centralnej Europie, który składa się z weteranów i przedsiębiorców z doświadczeniem zdobytym na wielu rynkach. Pomimo, że nie jest powszechnie znany w USA czy Wielkiej Brytanii, Luma Investment bez szumu urosło do pozycji jednego z największych prywatnych funduszy inwestycyjnych w regionie, który łącznie zainwestował już ponad miliard dolarów. Inwestycja w Coinfirm jest dużym krokiem dla funduszu, który dopiero wchodzi w przestrzeń technologii Blockchain. Za to Coinfirm, z bazą rozwoju i laboratorium blockchainowym w Warszawie oraz siedzibą w Londynie, zdobywa inwestora i partnera instytucjonalnego, który może bezpośrednio wspomóc firmę w rozwoju na poziomie regionalnym i globalnym.

“Rośniemy w bardzo szybkim tempie i potrzebujemy większej skali aby pozostać liderem i poszerzyć działalność na globalne rynki. Luma to nie tylko wartościowy inwestor VC, ale partner który wraz z kapitałem wnosi bardzo dużo wartości i będziemy szukać współinwestorów o podobnym podejściu. Czyli dających nam ogromne doświadczenie, zasięgi i kontakty, jak i zasoby technologiczne oraz finansowe”, powiedział Paweł Kuskowski, współzałożyciel i CEO Coinfirm.

“Zespół Coinfirm przekonał nas prezentując dogłębną znajomość rynku, ale też pasją i determinacją do realizowania swoich ambitnych długoterminowych celów. Jesteśmy przekonani, że z naszym wsparciem zabezpieczą wiodącą pozycję w przestrzeni blockchain AML risk and compliance. Jest to ważna inwestycja dla Luma Investment, ponieważ pozwala nam być istotnym graczem w trwającej transformacji sektora FinTech”, powiedział Tomasz Cichowicz, partner w Luma Ventures.

Z wieloma nowymi klientami i partnerami w trakcie pozyskiwania, oraz trwale budując nowe produkty i usługi, Coinfirm nastawia się na bardzo ekscytujący rok. 2017 zapowiada się niezwykle interesująco na rynku cyfrowych walut i blockchain właśnie dzięki takim rozwiązaniom jak platforma Coinfirm, które tworzą spójną infrastrukturę wymaganą dla komercyjnego przyjęcia się technologii w globalnej skali.

Autor: Michał Słupski - interesuje się innowacjami we wszelkich dziedzinach, pisze głównie o technologii i biznesie. Kontakt: mslupski1@gmail.com