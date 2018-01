Michał Krupiński w Davos: Blockchain to uciekający pociąg, banki muszą do niego wskoczyć

Michał Krupiński wziął udział w dyskusji panelowej „Technologia blockchain a banki” podczas 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Organizatorem i gospodarzem panelu była telewizja CNBC – największa na świecie sieć kanałów informacyjnych poświęconych ekonomii.

– Bank Pekao S.A. bada możliwość zastosowania technologii blockchain. Banki muszą na to spojrzeć w ten sposób – to uciekający pociąg, którego nie można zatrzymać. Albo do niego wskoczymy, albo ryzykujemy potrącenie. Co więcej, Bank Pekao S.A. chce prowadzić ten pociąg. Jest bardzo wiele procesów i mechanizmów, które możemy unowocześnić i sprawić, że będą jeszcze bardziej wydajne– powiedział Michał Krupiński podczas debaty.

Blockchain to tzw. rozproszony rejestr. Technologia ta kojarzona jest głównie z kryptowalutami takimi jak bitcoin. Jednak jej zastosowanie jest dużo szersze. Blockchain to sposób kodowania informacji, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa: raz zakodowany wpis pozostaje w rejestrze na zawsze, a zapis nie może być usunięty ani sfałszowany. Dzieje się tak dlatego, że w systemie blockchain te same informacje zapisywane są u wszystkich uczestników.

To dlatego szereg banków, a także instytucji nadzorujących rynki przygląda się bliżej możliwościom wykorzystania technologii blockchain zarówno pod kątem cyfrowych walut, jak i podniesienia bezpieczeństwa systemów finansowych.

– W przypadku rynków wschodzących, zawsze widzimy opóźnienie rzędu 5-7 lat jeśli chodzi o adaptację nowej technologii. Paradoksalnie to dobrze, gdyż możemy obserwować jak świat radzi sobie z daną nowością, uczyć się na bazie doświadczeń innych i wybierać dla siebie najlepsze rozwiązania. A ponieważ Bank Pekao S.A. działa na mniejszą skalę niż globalne instytucje finansowe, możemy być bardziej elastyczni w implementacji nowych technologii. Może to przebiegać szybciej i efektywniej – podsumował prezes Banku Pekao S.A.

W dyskusji „Technologia blockchain a banki” oprócz Michała Krupińskiego uczestniczyli Rana Kapoor, CEO YES Bank i Oliver T. Bussmann, założyciel Bussmann Advisory.

Bank Pekao S.A. jest aktywnym uczestnikiem 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Bank jest organizatorem polskiego panelu dyskusyjnego o inwestycjach w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej, ponadto przedstawiciele zarządu banku aktywnie uczestniczą w kilkudziesięciu spotkaniach z inwestorami i w panelach dyskusyjnych odbywających się w ramach Forum.