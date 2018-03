Ponad 3 mld zysku największego banku. Część z tych pieniędzy może trafić do budżetu państwa

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.Skala działania ma odzwierciedlenie w udziałach rynkowych w kluczowych segmentach rynku finansowego. Grupa ma wiodącą pozycję na rynku depozytów (17,9 proc.) i kredytów (17,7 proc.), rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.).

– Efektem naszych działań jest zarówno wzrost sumy bilansowej, liczby klientów jak i kapitalizacji giełdowej – na koniec 2017 roku wartość rynkowa PKO Banku Polskiego sięgnęła 55 mld zł, co czyni z banku najcenniejszą spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – napisał w liście do akcjonariuszy Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

– Na stulecie polskiej niepodległości chcemy mieć te 300 mld zł sumy kapitałowej. Potem są inne rocznice, jak choćby 100-lecie banku PKO BP i też będziemy państwa zaskakiwać – mówił Jagiełło na konferencji wynikowej.

Mobilny gigant

Jak podkreślał, bank jest także liderem bankowości mobilnej w Polsce. Bank ma 2,6 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, a aplikacja IKO ma bić na głowę pozostałych konkurentów bankowych pod względem liczby aktywnych aplikacji i użytkowników, klientów mobile only i liczby transakcji mobilnych. Z danych banku wynika, że od startu IKO w 2013 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo dokonali już łącznie 68 milionów transakcji swoimi telefonami, w tym 16 milionów tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

– 3,1 mld zł zysku i jeśli chodzi o bankowość mobilną, to jesteśmy już bankiem 3.1 – mówił Jagiełło nawiązując do pojęcia „bank 3.0”, który oznacza mobilną rewolucję, która przetacza się przez system bankowy.

Jagiełło mówił także, że pomimo zwiększonych wymogów kapitałowych bank ma zdolności do przeznaczenia na dywidendę do 25 proc. zysku. – Zarząd banku i rada nadzorcza będzie chciała pochylić się nad rekomendacją do walnego zgromadzenia, tradycyjnie zrobimy to w kwietniu, maju – mówił Jagiełło.