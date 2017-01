Co dalej z rozwojem gospodarczym: Prezes Fitch Polska: Oczekujemy odbicia w inwestycjach

– Deficyt na poziomie 3% jest kluczowy z naszego punktu widzenia, drugą rzeczą kluczową jest stopniowe schodzenie z poziomem zadłużenia. Oceniamy, że w tym roku osiągniemy szczyt zadłużenia, później powinno się to ustabilizować, ale oczekiwanie jest takie, że w średnim okresie zadłużenie zacznie spadać – powiedział Kowalski. Odnosząc się do piątkowej decyzji Fitch o podtrzymaniu ratingu Polski (A-/F2) i jego stabilnej perspektywy, powiedział, że Polska utrzymała dobry rating, ale nie jest tak, że nie ma żadnych zagrożeń i ani też, że nie ma żadnych szans, żeby ten rating był lepszy.

– Wskazaliśmy też, że jeśli wzrost gospodarczy będzie szybszy niż uważamy i jeśli kwestia, która w tej chwili chyba najbardziej waży w ratingu, czyli poziom zadłużenia zagranicznego - spadnie, to byłyby to pozytywne czynniki, które w średnim okresie mogłyby doprowadzić do pozytywnych decyzji ratingowych – wskazał Kowalski.

– Ryzyka dla ratingu to po pierwsze, kwestia związana z tempem wzrostu PKB, a po drugie - ogólne pogorszenie się klimatu inwestycyjnego, a po trzecie - pewna doza niepewności, jeśli chodzi o decyzje zarówno polityczne, jak i gospodarcze, które niekoniecznie muszą wpływać pozytywnie na gospodarkę" – dodał prezes Fitch Polska.

Według Fitch, szacunkowy wzrost PKB Polski w 2016 r. to 2,7%, natomiast na ten rok agencja prognozuje wzrost na poziomie 3% i 3,2% na 2018 r. – Oczekujemy odbicia w inwestycjach, choć trudno powiedzieć, jak szybko ono nastąpi. Jeśliby takiego odbicia nie było, to byłaby to negatywna informacja - oznaczałoby to, że problem nie jest przejściowy. Ale pamiętajmy, że to spowolnienie dotyczyło nie tylko Polski – dodał.

Komentując politykę pieniężną w Polsce, Kowalski ocenił, że sprawdza się ona w ostatnich kwartałach.