Chcesz korzystać dalej z programu Rodzina 500+? Musisz złożyć nowy wniosek

Rodziny, które złożą wniosek do 31 sierpnia, zachowają ciągłość wypłat świadczenia. Jeśli zostanie on złożony we wrześniu, świadczenie za październik i listopad będzie wypłacone do 30 listopada. Z kolei jeżeli wniosek złożymy od 1 do 31 października, pieniądze za październik, listopad i grudzień dostaniemy do końca roku. Osoby, które nie były do tej pory beneficjentami programu, ale chcą zacząć z niego korzystać jeszcze w obecnym okresie świadczeniowym, powinny złożyć dwa wnioski: jeden – dotyczący bieżącego okresu, drugi – dotyczący przyszłego.

Wnioski można składać w sposób tradycyjny lub przez internet, np. za pośrednictwem banku. Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Joanna Grzędowska, główny specjalista w Departamencie Bankowości Elektronicznej Banku Pekao: „Złożenie wniosku w systemie bankowości internetowej jest proste i intuicyjne. Mamy dwa warianty: tryb uproszczony (świadczenie na drugie i kolejne dziecko) oraz tryb pełny (na pierwsze i kolejne). Tryb uproszczony składa się z czterech kroków. W pierwszym – określamy, jakiego okresu dotyczy wniosek: bieżącego czy przyszłego”.

Jak wypełnić w systemie bankowości internetowej wniosek na nowy okres? „Wniosek jest częściowo uzupełniony danymi, którymi dysponuje bank. Należy je sprawdzić oraz podać brakujące informacje. Ważne, aby był wpisany poprawny adres zamieszkania, ponieważ na jego podstawie wniosek trafia do odpowiedniego organu w gminie. Kolejny krok to uzupełnienie danych dziecka. Następnie wprowadzamy informacje o pozostałych członkach rodziny. W przypadku modelu rodziny »dwa plus dwa« podajemy dane współmałżonka, a także pierwszego dziecka. Ostatnim krokiem jest przeczytanie oświadczeń i pouczeń oraz potwierdzenie zapoznania się z ich treścią. Po akceptacji wniosek jest przesyłany przez bank do systemu [email protected] – informuje ekspertka.