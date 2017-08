Resort energii o budowie elektrowni jądrowej w Polsce. „Nie została podjęta ostateczna decyzja”

– Wielokrotnie już podkreślałem - a dziś robię to po raz kolejny - że budowa elektrowni jądrowej w Polsce to jeden ze scenariuszy rozwoju polskiej energetyki i polskiego miksu energetycznego, który poważnie rozważamy w ME. Jednocześnie podkreślam, że do tej pory nie została podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie – powiedział Tchórzewski, cytowany w komunikacie. Podkreślił też, że decyzja o takiej inwestycji musi uzyskać akceptację rządu, a tej jeszcze nie ma.

– Nowoczesna energetyka węglowa gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne na lata. Opracowując warianty miksu energetycznego, musimy jednak brać pod uwagę kwestie związane z wymogami unijnymi w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dlatego w naszym miksie energetycznym należałoby uwzględnić pracujące stabilne źródło zeromemysyjne. Jest nim bez wątpienia elektrownia jądrowa – wskazał jednocześnie minister.

Dodał, że Ministerstwo Energii śledzi rynek i analizuje pojawiające się propozycje technologiczne,czego przykładem są wyjazdy studyjne specjalistów do Chin, Korei, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych. Przypomniał też, że PGE EJ1 prowadzi badania środowiskowe w dwóch lokalizacjach w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino (gmina Choczewo) i Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino).

– Ewentualna lokalizacja inwestycji - jeśli zapadnie decyzja o jej realizacji - zostanie wybrana po zakończeniu tych badań. Nie są rozważane obecnie inne lokalizacje dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – powiedział Tchórzewski.

Zapowiedzi

"Dziennik Gazeta Prawna" podał wczoraj, powołując się na nieoficjalne informacje, że decyzja o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce została podjęta, jednak wciąż nie zdecydowano o technologii i finansowaniu projektu.

W połowie maja 2017 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że decyzja dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce może zapaść w tym roku, a najpóźniej zostanie ona podjęta przed 2020 r.

Na początku 2017 r. Tchórzewski poinformował, że jego resort chce opracować model finansowania elektrowni jądrowej w I półroczu 2017 r. Wcześniej wskazywał, że Ministerstwo Energii kontynuuje prace przygotowawcze do budowy w Polsce elektrowni atomowej, konieczne jest jednak znalezienie nowego modelu finansowania zamiast zakładanego wcześniej tzw. mechanizmu różnicowego.

W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowy