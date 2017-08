Resort finansów informuje o wzroście dochodów z VAT i uderza w rząd PO-PSL

9 sierpnia 2017 r. wiceminister finansów Paweł Gruza i dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Tomasz Strąk podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawili dane dotyczące dochodów i zwrotów w VAT od 2007 roku. Zdaniem resortu z danych wynika, że wprowadzone przez obecny rząd rozwiązania skutecznie wpływają na poprawę ściągalności podatku od towarów i usług ograniczając skalę nadużyć przy równoczesnym skróceniu okresu wypłaty należnych zwrotów VAT. „Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach” – podsumowuje resort.

KAS poinformowała, że w pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku(tj. ok. 17,6 mld zł). Wynikało to z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł rok do roku) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł rok do roku).

– Tak duża luka podatkowa VAT to niewytłumaczalne zaniedbanie poprzednich kadencji – stwierdził podczas specjalnej konferencji prasowej wiceminister finansów Paweł Gruza.