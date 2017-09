Dlaczego masło tak gwałtownie drożeje? Minister wyjaśnia

Poseł Marek Sowa z Nowoczesnej złożył do Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpelację. Przedmiotem zapytania były rosnące ceny masła w Polsce. „Należy zauważyć, że to, co zaczyna poważnie niepokoić konsumentów z uwagi na rosnące koszty nabycia masła, ma również pewien pozytywny aspekt" - odpowiada Jurgiel.

Poseł Sowa skierował do ministra Jurgiela pytanie o to, jakie działania zamierza podjąć w celu zahamowania wzrostu cen masła w Polsce. Sowa powołał się na dane Agencji Rynku Rolnego, z których wynika, że masło zdrożało o około 70 proc. na przestrzeni roku. Jurgiel udzielił odpowiedzi, w której uzasadnia sytuację. Poza tłumaczeniem, że do wzrostu kosztów przyczyniły się m.in. okoliczności na światowym rynku, czy niskie ceny odtłuszczonego mleka w proszku, które powstaje przy okazji produkcji masła, pojawiły się też kontrowersyjne argumenty. „Należy zauważyć, że to, co zaczyna poważnie niepokoić konsumentów z uwagi na rosnące koszty nabycia masła, ma również pewien pozytywny aspekt, zwłaszcza pamiętając o dwuletnim poważnym kryzysie, przez który przechodziła unijna, w tym polska, branża mleczarska. W tym kontekście obecną sytuację przetwórcy mleka oceniają pozytywnie. Wysokie ceny masła to większe przychody zarówno ze sprzedaży krajowej, ale również w handlu na rynkach zagranicznych. Na obecnej sytuacji korzystają również rolnicy uzyskując coraz wyższe ceny skupu mleka, dzięki czemu ulega poprawie sytuacja finansowa ich gospodarstw” – czytamy w uzasadnieniu. Ponadto minister odnotował, że rząd ma ograniczony wpływ na poziom cen żywności. Działania w tym kierunku może podejmować tylko w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zauważył także, że decyzję o podjęciu środków wyjątkowych w sytuacji zagrożenia wystąpień zakłóceń na rynku, spowodowanych znaczącym wzrostem cen na rynku wewnętrznym UE ma prawo podejmować Komisja Europejska.