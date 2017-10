Zakaz handlu również w soboty? Nowy pomysł „Solidarności”

Jak podaje se.pl, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ „Solidarność" Alfred Bujara przypomniał, że w czasach PRL soboty były wolne od pracy. Bujara zapowiedział też, że związkowcy będą zbierać podpisy pod petycją, która zakładałaby dwie wolne soboty w miesiącu, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Uzasadnił swoją propozycję dobrem kobiet zatrudnionych w galeriach i hipermarketach.

Doniesienia o propozycji Bujary skomentował poseł PiS Grzegorz Matusiak. – Rozumiem, że te dwie soboty to taki specjalny wybieg, taka trochę zemsta za dwie niedziele. Ale trzeba pamiętać, że w przypadku niedziel potrzebny jest kompromis – stwierdził. Wyraził też nadzieję na osiągniecie porozumienia w tej kwestii.

Nowoczesna też zbiera podpisy

Z zakazem handlu w niedzielę nie zgadza się opozycja. Nowoczesna rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją przeciw ustawie wprowadzającej zakaz handlu w niedzielę. Partia Ryszarda Petru argumentuje, że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę oznacza likwidację blisko 100 tysięcy miejsc pracy. Ponadto może to stanowić problem dla tych, którzy zarabiają przede wszystkim w weekendy m.in. studentów. Z wyliczeń Nowoczesnej wynika, że zakaz handlu w niedzielę doprowadzi także do zmniejszenia obrotów sklepów o 6-15 procent. Ponadto, oznacza to również mniejsze wpływy do budżetu państwa.

Czytaj także:

Nowoczesna zbiera podpisy przeciwko wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele