LPP planuje ekspansję do Kazachstanu. Chce uruchomić salony sprzedaży 5 marek

– W Kazachstanie planujemy otwarcie naszych własnych salonów wszystkich pięć marek. Tam są dwa główne miasta, w których jest łącznie kilka galerii handlowych, które mogą nas zainteresować – powiedział ISBnews Lutkiewicz.

Podczas dzisiejszej konferencji wiceprezes powiedział także, że spółka planowała otwarcie salonów franczyzowych w Kazachstanie już w tym roku. – Zmieniliśmy zdanie i ta decyzja wymaga nieco więcej przygotowań niż w przypadku współpracy z lokalnymi partnerami biznesowymi, dlatego spółka zdecydowała się przesunąć debiut w tym kraju na 2018 r. – tłumaczył Lutkiewicz.

W przyszłym roku spółka szacuje przyrost powierzchni salonów o 100 tys, m2 netto, czyli ok. 10 proc. rok do roku. – W Serbii otworzyliśmy w sierpniu 2 pierwsze salony Reserved i 1 salon Sinsay. Naszym celem na 2018 jest, aby otworzyć tam 20 salonów wszystkich naszych marek – powiedział dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Sławomir Ronkowski.

Dodał, że w sklepie w Londynie, który został otwarty we wrześniu br., dziennie odwiedza między 4-5 tys. osób, a w soboty ten ruch rośnie do 6,5 tys. – Naszym celem jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sklepu za 5 lat – dodał. Lutkiewicz powiedział, że cele spółki jest osiągnięcie 1 mln m2 powierzchni sieci sprzedaży na koniec tego roku. – W okresie przedświątecznym otwieramy jeszcze około 61 tys. m2– dodał wiceprezes.

W III kw. br. spółka zanotowała wzrost zapasów do 1759 zł/m2. – Wzrost zapasów wyniknął z faktu, że zdecydowaliśmy się wcześniej sprowadzić kolekcję jesień/zima. Przyspieszyliśmy też jej sprzedaż. Notujemy obecnie dobre wyniki sprzedażowe. Myślę, że do końca roku zejdziemy z zapasem do wcześniejszego poziomu czyli około 1500 zł/m2 – powiedział Lutkiewicz.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r.