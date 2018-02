LOT uruchamia nowe połączenie z Warszawy. Będzie dostępne od 4 czerwca

– Hanower to już ósmy obsługiwany przez LOT kierunek w Niemczech - oprócz Berlina, Dusseldorfu, Frankfurtu, Hamburga, Monachium, Stuttgartu i Norymbergi (do tego ostatniego miasta LOT zacznie latać od maja, a bilety są w sprzedaży od końca listopada ub. roku). Hanower to też czwarty niemiecki kierunek uruchomiony przez LOT w ciągu ostatnich 12 miesięcy - po Berlinie, Stuttgarcie i Norymberdze.

Od poniedziałku do piątku rejsy będą się odbywały dwa razy dziennie. W weekendy zapotrzebowanie ze strony pasażerów jest mniejsze. W soboty do ich dyspozycji jest więc rejs przedpołudniowy, a w niedzielę popołudniowy. Do obsługi trasy LOT wyznaczył samolot Embraer 170, na pokładzie którego jest 70 foteli w trzech klasach podróży: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Lot między Warszawą i Hanowerem potrwa ok. 1 godz. 40 minut.

– Hanower jest jednym z najważniejszych ośrodków biznesowych w Niemczech. To tutaj odbywają się targi informatyczne CeBIT, największa tego typu impreza na świecie. Nasze połączenie otworzymy tydzień przed targami CeBIT. Miasto jest też gospodarzem przemysłowych Targów Hanowerskich (Hannover Messe). Tutaj imprezy targowe odbywają się praktycznie przez cały rok, co jest impulsem dla wzmożonego ruchu lotniczego – powiedział dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.

W tym roku LOT ogłosił już siedem połączeń

Obecnie LOT oferuje poprzez siatkę swoich połączeń możliwość dotarcia do w sumie 10 landów w Niemczech: Hanoweru w Dolnej Saksonii, Monachium i Norymbergi w Bawarii, Berlina i Brandenburgii (poprzez berliński port Tegel), Meklemburgii przez Hamburg, Frankfurtu w Hesji i Dusseldorfu w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dodatkowo do landu Szlezwik-Holsztyn można dotrzeć przez Hamburg i duński Billund, dokąd LOT zaczął sprzedawać bilety w ubiegłym tygodniu, a do Saary i Nadrenii Palatynatu przez Luksemburg. Do wszystkich tych portów polski przewoźnik lata dwa albo trzy razy dziennie.

Hanower to też kolejny po Billund, Norymberdze, Stuttgarcie, Göteborgu i Luksemburgu zachodnioeuropejski ośrodek biznesowy średniej wielkości, wśród których LOT upatruje możliwości rozwoju swojej siatki połączeń.

Uruchomienie połączenia między Warszawą a Hanowerem to element strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016-2020. W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W tym roku LOT ogłosił już siedem połączeń: z Warszawy do Billund, Moskwy-Domodiedowa, Hanoweru, Skopje, Podgoricy i Zaporoża oraz z Krakowa do Budapesztu.

Polskie Linie Lotnicze LOT miały ponad 6,8 mln pasażerów w 2017 r., co oznaczało wzrost o ok. 25 proc. r/r.

