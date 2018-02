Eurocash chce stworzyć największą sieć supermarketów w Polsce. Planuje otwarcie 900 nowych sklepów

– Bazę tej sieci stanowić będą funkcjonujące już sklepy Delikatesy Centrum oraz sklepy EKO, a także sklepy Mila, do przejęcia których potrzebujemy jeszcze zgody UOKiK. Łącznie jest to blisko 1 600 placówek. Widzimy potencjał do otwarcia około 900 nowych sklepów w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym dużą część wspólnie z przedsiębiorcami, którzy będą chcieli przyłączyć się do tej idei. W ten sposób stworzymy rozpoznawalną w całej Polsce sieć około 2 400 supermarketów proximity – powiedział prezes Luis Amaral, cytowany w komunikacie.

Źródłem ekspansji będzie rozwój sieci w modelu franczyzowym, wspierany kolejnymi przejęciami lokalnych sieci oraz budową sklepów od podstaw (wspólnie z partnerami z sektora nieruchomości). W ten sposób nie tylko przedsiębiorcy z południowo-wschodniej Polski będą mieli dostęp do rozpoznawalnej marki detalicznej. Pozycjonowanie marketingowe takiej sieci w mediach ogólnopolskich będzie ponadto znacznie bardziej efektywne kosztowo niż obecnie. Dodatkowo, właściciele sklepów w największych miejscowościach będą mogli skorzystać z projektowanego dla nich sklepu internetowego, bazującego na doświadczeniach m.in. Frisco.pl.

W ramach działalności hurtowej, Grupa Eurocash skupi się natomiast na integracji poszczególnych jednostek biznesowych, współdzieleniu najlepszych rozwiązań, wypracowanych przez każdy z formatów oraz realizacji synergii grupowych.

– Grupa Eurocash w ostatnich latach mocno inwestowała w konkurencyjność swoich klientów – polskich niezależnych przedsiębiorców. Każdy z biznesów hurtowych zachowywał przy tym pewną elastyczność, aby jak najlepiej dostosować ofertę do potrzeb i oczekiwań klientów. Nie korzystał jednak w pełni z synergii, jakie daje skala Grupy. Dlatego też zdecydowaliśmy się na głębszą integrację biznesów hurtowych, a planowane oszczędności będą wynikać m.in. ze wspólnych przetargów na zakupy niehandlowe i usługi, a także z wdrożenia bardziej oszczędnego podejścia np. do zużycia paliwa czy energii elektrycznej. Do tego dojdzie ściślejsza wymiana know-how pomiędzy jednostkami biznesowymi – powiedział członek zarządu i CFO Jacek Owczarek.

Plany Eurocash

Ponadto, intencją Grupy Eurocash jest rozszerzenie projektu dostaw artykułów świeżych, wdrażanego dotychczas jedynie w sieci Delikatesy Centrum. Docelowo objęte tym projektem zostaną również sklepy zrzeszone w ramach pozostałych sieci wspieranych przez Grupę Eurocash.

– W ten sposób stworzymy pierwszą, ogólnopolską sieć dystrybucji wysokiej jakości artykułów świeżych, która będzie jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych niezależnych sklepów małoformatowych,co pozwoli im skutecznie konkurować o klienta z dyskontami. Aby zapewnić odpowiednią jakość i świeżość produktów, potrzebna jest jednak odpowiednia skala. Szacujemy, że projekt dostaw produktów świeżych osiągnie próg rentowności w 2019 r. – wskazał także Owczarek.

Intencją Grupy Eurocash jest podnoszenie konkurencyjności sklepów detalicznych prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców w Polsce. Doświadczenia wypracowane w sklepach własnych docelowo będą przekazywane franczyzobiorcom. Oprócz dostępu do platformy dostaw produktów świeżych, w przyszłości niezależni przedsiębiorcy otrzymają również dostęp do zaawansowanej platformy CRM, pozwalającej im dopasowywać promocje do lokalnych konsumentów.

– Głównym źródłem finansowania ekspansji segmentu detalicznego będzie zdrowy, zreorganizowany biznes hurtowy, generujący silne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. Dzięki niskiemu wskaźnikowi zadłużenia, mamy również znaczne możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego – podsumował Owczarek.

Grupa Eurocash

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.