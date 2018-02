Popularna whisky w wersji dla kobiet od marca w sprzedaży. „Jane Walker” już wzbudza kontrowersje

„Jako marka, która od 200 lat liczyła się z postępem, Johnnie Walker z dumą robi kolejny krok naprzód, wprowadzając Jane Walker” – podkreśla firma w oświadczeniu, uzasadniającym decyzję o wprowadzeniu na rynek alkoholu o nowej nazwie.

Po raz pierwszy w historii, mężczyzna w kapeluszu, który pojawia się na butelkach whisky Johnnie Walker, zostanie zastąpiony przez kobietę. Właściciel firmy Diageo przekazał, że alkohol „Jane Walker” będzie dostępny już od marca na terenie USA. Skąd pomysł, by zaoferować klientom specjalną edycję popularnego trunku? Jak podaje CNN, przedsiębiorstwo chce w ten sposób uczcić światowy Dzień Kobiet, który przypada 8 marca oraz miesiąc historii kobiet. Ponadto, Diageo ma zamiar przekazać 1 dolara od każdej wyprodukowanej butelki na rzecz organizacji, wspierających prawa kobiet. Limit przekazanej kwoty ustalono na 250 tys. dol.

„Jane Walker” wywołała mieszane uczucia

W mediach społecznościowych część kobiet pisała, że to zwykła akcja marketingowa, a nie realne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia. „Potrzebujemy konkretnej butelki, być być równymi? Ludzie są głupi” – napisała na Twitterze Ashley K. Wilt. „Nie uważam tego za symbol równości płci. Jedyne, co widzę, to strategię marketingową, mającą na celu zwiększenie sprzedaży” – dodała Diana Pardo.

Czytaj także:

Bimber jak Tinder. Polacy stworzyli aplikację do wspólnego picia alkoholu