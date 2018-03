Polska GPW i PFR chcą kupić prawie 72 proc. akcji giełdy w Tel Awiwie. Jest wstępna oferta

„Zarząd GPW w dniu 28 lutego 2018 r. podjął decyzję o złożeniu wstępnej, niewiążącej, wspólnej wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oferty zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Oferta na tym etapie ma charakter wstępny i niewiążący i nie zobowiązuje żadnej ze stron do rozpoczęcia negocjacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty przez TASE w następnym etapie GPW, PFR i TASE mogą podjąć dalsze rozmowy i negocjacje” – czytamy w komunikacie.

Giełda opublikowała także opóźniona informację poufną, według której 9 lutego br. zarząd GPW podjął decyzję o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu 71,7 proc. udziałów w TASE wraz z PFR. Na ten moment nie zapadła decyzja o ewentualnym podziale udziałów pomiędzy GPW, a PFR.

„6 marca 2018 r. spółka podjęła decyzję o publikacji informacji poufnych opóźnionych w związku ze spekulacjami, które pojawiły się w serwisach medialnych” – czytamy dalej.

„Rzeczpospolita” poinformowała dziś, że według jej informacji GPW otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na zakup prawie 72 proc. akcji głównej giełdy izraelskiej – TASE w Tel Awiwie. Według gazety, wartość potencjalnej transakcji to co najmniej 490 mln zł, a w jej finansowaniu może pomóc PFR.

GPW zwróciła jednocześnie uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, iż zostaną podjęte dalsze czynności związane ze złożeniem oferty zakupu części udziałów. Ponadto, na tym etapie GPW nie uzyskała zgód korporacyjnych i innych ewentualnych zgód wymaganych prawem w zakresie potencjalnego nabycia aktywów.

Giełda w Tel Awiwie

Na rynku w Tel Awiwie notowanych jest ponad 450 spółek. Obecnie na rynku głównym GPW notowanych jest 477 spółek.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.