Polskie rodziny muszą oddać ponad 47 mln zł z 500 plus. Ministerstwo przekonuje, że to niewiele

W 2017 roku w nieprawidłowy sposób pobrano ponad 47 mln złotych w ramach programu 500 plus. Część polskich rodzin musi oddać pieniądze. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że tak naprawdę mała część świadczeń 500 plus jest do zwrotu.