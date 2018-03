W Kalifornii o polskich innowacjach i elektromobilności. Poland Day na Uniwersytecie Stanforda

Uczestnicy „Polskiego Dnia” debatowali na temat najnowszych technologii, inteligentnych miast i energii, elektromobilności oraz kryptowalut i mechanizmów za nimi stojących. Stan polskiej ekonomii oraz plan jej rozwoju przedstawił Tadeusz Kościński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Mówił na temat pięciu pułapek hamujących polską gospodarkę. Wśród nich wymienił m.in.: niskie polskie PKB, które jest równe nie więcej niż 45 proc. amerykańskiego czy brak równowagi między kapitałem narodowym a zagranicznym. Kościński podkreślił, że 2/3 polskiego eksportu okazuje się być generowane przez zagraniczne firmy. Jako trzeci problem wskazał na pułapkę średniego rozwoju i brak inwestowania w innowacyjne rozwiązania. Kościński mówił także o niebezpiecznie niskiej demografii oraz braku szczelności polskich instytucji, co pozwala na oszustwa podatkowe.

Jako przykład polskiej firmy, która utrzymuje stałe kontakty handlowe z Krzemową Doliną została zaprezentowana ABC DATA – polski dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej na całą Europę Wschodnią i Środkową. – Na bieżąco analizujemy cały rynek IT, analizujemy trendy technologiczne i pojawiające się nowe produkty, po to właśnie, aby w naszej ofercie znalazły się najnowocześniejsze oraz różnorodne rozwiązania technologiczne – mówiła Ilona Weiss, prezes ABC DATA podczas panelu poświęconemu generowaniu wartości firmy dzięki innowacyjności. Natomiast na temat sposobu inwestowania w start-upy oraz kryteriów, jakie muszą spełnić początkujące firmy, aby osiągnąć sukces, opowiadał Michał Lisiecki. Prezes PMPG Polskie Media wskazał na to, że szukanie inwestorów w Krzemowej Dolinie uczy wszystkich przedsiębiorców precyzji, dobrej prezentacji produktu oraz ukazywania jego innowacyjności.

Dolina Krzemowa stanowi kolebkę samochodów elektrycznych. Wiele z nich można zobaczyć zaparkowane na stacjach ładowania. O elektromobilności w Polsce opowiedział wiceminister Michał Kurtyka. Przedstawił on bardzo ambitny plan polskiego rządu, który zakłada wyprowadzenie miliona samochodów elektrycznych na polskie drogi do 2025 roku oraz coroczną produkcję 1000 autobusów elektrycznych na terenie naszego kraju. Konstytucja dla Biznesu wdrażana przez premiera Morawickiego przewiduje również szereg ulg dla nabywców i producentów elektrycznych samochodów. Konferencję na Uniwersytecie Stanforda podsumował dr Artur Chmielewski, inżynier pracujący dla NASA, który opowiedział o tajnikach wyprawy na Marsa oraz konieczności tworzenia polskiej misji kosmicznej.

Partner: ABC Data

Galeria:

Konferencja Poland Day